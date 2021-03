Poderes y contrapoderes

En los tiempos de la democracia ateniense, los jueces, la Heliea, eran elegidos por sorteo entre los mayores de treinta años, a los que se suponía capacidad de criterio para distinguir quién tenía razones o no. Generalmente había un juez por tres o cuatro mil habitantes a fin de que el magistrado de aquellos tiempos pudiera conocer de cerca de qué pie cojeaba cada cual. Seguramente habría algún Consejo del Poder Judicial que, digo yo, se elegiría por sorteo entre los jueces, algo así como a «a quien Dios se la dé san Pedro se la bendiga». Ese argumento sería suficiente para que se desbloqueara la elección de los magistrados más influyentes del Estado, que hoy, como todos sabemos, son nombrados a dedo tras un supuesto consenso en un ejercicio que repugnaría a Aristóteles, a Locke y no digamos a Montesquieu. El buen gobierno requiere de no olvidarse de la doctrina de los frenos y equilibrios. Hacerlo, procurar desequilibrar la balanza entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial es caer en la dictadura. Es abusar del poder de la voluntad expresada en las urnas.

Asistimos resignados a que los partidos políticos, la cúpula de los mismos, decidan sobre el legislativo y el judicial. El partido lo domina el jefe, que autoriza listas, que a su vez son cerradas en las elecciones al Congreso, que decide las leyes. Estas son las lentejas, si quieres las tomas y, si no, las dejas. Esa democracia es muy pobre porque apela a tragar con paquetes cerrados, en hombres y mujeres, y en ideología. Si lo manda el partido es bueno, simplemente porque así lo deciden desde arriba. Se trata de no hacer el caldo gordo a los opositores, aunque uno, en su conciencia y en su intimidad, piense de manera contraria. Algo está fallando.

Está por ver en la democracia española que diputados de un partido, por su cuenta, opinen de manera diferente a lo que dicta el jefe, entre otras cosas porque el jefe ya procura rodearse de aduladores y necesitados.

¿Oiga, y cómo resolvemos esto?

Pues querido amigo, ahí está el debate de los debates. Primero se resuelve con una educación de las nuevas generaciones en el espíritu crítico que consiste, por ejemplo, en pedir una limonada y no pasar vergüenza de hacerlo entre los adolescentes obligados por la moral imperante a tomar alcohol u otras drogas. Es el primer paso para que tu opción sea respetada y escuchada. Los jóvenes necesitan esperanzas, certezas de que el mundo puede mejorarse con sus aportaciones. Y referentes. Líderes que se distingan por su comportamiento intachable. Por el carisma del amor al trabajo y a los ideales de justicia social y apoyo a los más necesitados. Por su decidido espíritu de concordia y respeto al diferente. Por ser modelo de comportamiento en su vida privada y en su función pública. Importa, claro que importa la vida privada de alguien que tiene altas funciones de gobierno. Poco podemos mejorar si en televisiones y medios de masas se exalta el triunfo de la mediocridad, y se banaliza sobre verdades contrastadas a lo largo de siglos. Es falso que haya respeto a las diversidades. Hay una nueva religión cuyos pontífices no son constructores de puentes, que ese es el sentido literal de la palabra, sino que cavan fosas a toda idea que no coincida con los sumos sacerdotes del globalismo económico y moral. Y quizás no haya mejor manera de luchar contra él, que sortear a los jueces que procurarán cumplir y hacer cumplir la Constitución y los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nada nuevo. Ya lo hacían los atenienses. Un contrapoder en manos de la suerte.