Ha sido reeditar, revisar y difundir ‘Assaig d’aproximació a Falles Folles Fetes Foc’, de Amadeu Fabregat, y desplomarse toda la bóveda del firmamento valenciano de los años setenta sobre nuestras cabezas. Una cosa trágica y desesperante. En los setenta sabíamos lo que deseábamos ser: libres. Ahora no sabemos lo que somos (ni tampoco lo que hemos sido desde el 74, año de la edición del libro, que es mucho peor). Nuestra conciencia es tan líquida que resbalamos en nuestra propia sombra. Cuando apareció la novela, si es que era una novela, que tampoco se sabe, casi nadie la entendió, pero es que de eso se trataba: de que nadie entendiera nada para entenderlo todo de una vez. La cosa era muy absoluta. La intencionalidad del autor, que decían en Alemania (en alemán), estaba muy escondida, muy por encima de las comprensiones de la narración, y el auténtico esplendor del lenguaje se reflejaba en una cápsula de cristal, dentro de la cual había una batalla constante entre el formalismo y la indisciplina. ‘Falles folles’ se alzó sobre un paraíso perdido, sobre el vacío espectral de la narrativa valenciana, y también sobre un edén, el de su conexión con los tiempos de las modernidades modernísimas. Como se dice ahora, fijó un antes y un después. Hasta los catalanes se quedaron embobados, lo cual representó un triunfo, en aquellos años, de València sobre Cataluña, de muy difícil explicación en estos momentos, pues el diálogo norte-sur es muy civilizado y ya no hay guerras historicistas ni ‘blaveristas’. Puig sube al país del independentismo y baja a su reino propio como Pedro por su casa. Fabregat, cuando golpeaba en su Olivetti ese texto asfixiante de pieza única no era consciente del mito que fabricaba. Igual le sucede ahora al cardenal Cañizares. El cardenal no ha de ser consciente de su grandeza. Mejor dicho, de la grandeza de su idea. Los grandes artistas, científicos y escritores han necesitado de la posteridad para alcanzar el Parnaso. En el momento de la creación nadie sabe qué va a pasar después: es un enigma. Puede ir tu libro y tu obra a la acequia o a la Biblioteca de Washington. Sin embargo, Cañizares, al mecanizar a la Geperudeta (es una réplica, pero aquí lo importante es el alma, no la materia), subirla a un camión transparente y exponerla al tráfico de València -un tráfico ‘hippie’, de bicicletas y flores, en lugar de un tráfico como Dios manda, de humos y petróleo- al pasearla por los barrios proletarios y los barrios bien, al incrustarla en el asfalto y en los percances cotidianos y arriesgarla a las amenazas de las multas de los guardias urbanos y de los controles de velocidad, no hace sino concebir una auténtica revolución. Una revolución que mira más al siglo XX que al XXI, que es el siglo de nuestras firmezas. Porque si el cardenal Cañizares hubiera proyectado a la Geperudeta hacia la inteligencia artificial y hacia los infinitos algoritmos hubiera conquistado la incertidumbre. Y no. Se ha quedado en la prudencia, en un automóvil, que es el mayor emblema del siglo XX. Es una transgresión rotunda pero al mismo tiempo serena, en su justo término. De haber hecho ascender a la Virgen a una bicicleta o a un triciclo, la iconografía glorificaría los aires pastoriles y agrarios y no las revoluciones industriales y el progreso material y humano. Tal vez el Botànic hubiera aplaudido la complicidad de la locomoción de dos ruedas. O tal vez no. Como decía el título de la película de Douglas Sirk, ‘Solo el cielo lo sabe’. En todo caso, además de ‘Falles folles’ y de la Geperudeta/móvil yo solo encuentro otro acontecimiento, en los últimos 40 años, en el que haya brotado, en una epifanía arrolladora, el Ser valenciano, y es la paella galáctica de don Vicente González Lizondo en el río Turia cocinada en el 92, año fatídico en el que unos cogían el AVE a Sevilla y otros celebraban unas Olimpiadas en Barcelona. Aquella paella para cien mil raciones, de 20 metros de superficie y de magnificencia a la par, con Galbis a los mandos de unas inmensas grúas de la construcción, pudo divisarse desde los satélites de la NASA, y nos catapultó al espacio sideral. Muchísimo más que las Fórmulas 1 y las Copas del América, que no pasaron de la superficie terrestre. Fue el monumento a todo lo que fuimos, somos y seremos. Más allá de Puig y de Ribó, de Lerma y de Rita, de Oltra y Zaplana, de casos de pícaros y de autos de jueces, más allá de lo tangible y lo ordinario, existe un alma valenciana inmutable en su versatilidad, que se manifiesta de vez en cuando en una explosión deslumbrante. Los gobiernos pasan, y pasan las ideologías, y los años, pero no la Geperudeta, a la que hoy han atornillado a un trono rodante, ni la paella, con conejo y garrofó, ni las efímeras fallas en su lucha infernal contra el tiempo. El ‘Falles folles’ de Amadeu sintetiza ese resplandor dorado, aunque no lo parezca, en su impenetrabilidad inmortal. Si enmarcamos ese pequeño catálogo de símbolos bajo las cúpulas del Mercado Central alcanzaremos la genuina plenitud de la València toda y verdadera. La pasada, la actual y la eterna. Al cardenal Cañizares sólo hay que darle las gracias por estimular el nuevo renacimiento y por recordarnos a todos nuestro carácter fugaz ante la València de las alegorías indestructibles.