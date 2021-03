Fa un any, al mateix temps que el Govern d'Espanya declarava l'estat d'alarma, la Casa Reial enviava un comunicat on comunicava que Felip VI renunciava a l'herència paterna i que li retirava la 'paga' a Juan Carlos I. El motiu, uns tripijocs econòmics que el rei, ara fugit a Abu Dabi, havia fet amb unes fundacions on figurava com segon beneficiari el fill, actual cap de la monarquia espanyola. Textualment el comunicat deia que Felipe VI “renunciava a l'herència que personalment li podria correspondre”. Una vegada més des de les altes instàncies no es deia la veritat perquè segons el Codi Civil a l'article 991 diu: "Ningú podrà acceptar ni repudiar sense estar cert de la mort de la persona de qui haja d'heretar". Per tant, aquí, el comunicat de Zarzuela jugava de tafur, doncs es impossible aquesta renuncia mentre Juan Carlos I estiga viu. Per si algú ho ha oblidat cal recordar que l'única herència que Felipe VI ha pogut rebre del seu pare es la de ser cap de l'Estat perquè això si que es possible en cas d'abdicació del titular de la Corona, com va passar arran dels fets del safari a Botswana per caçar elefants.

La monarquia, totes les monarquies, malgrat que es qualifiquen de parlamentaries, son institucions obsoletes i fora de lloc al segle XXI. Ja en el segle passat, a la mort de Franco, Adolfo Suárez va estat temptat de fer un referèndum per triar el sistema polític d'Espanya, però, ell mateix en una entrevista, va dir que no el va fer perquè les enqueste que tenia era que guanyaria el no a la monarquia. Davant aquella possibilitat va decidir que ens quedàvem amb la casa Borbó reinstaurada per Franco. No venia d'un pam perquè durant tot el franquisme Espanya va ser un regne sense rei.

Els polítics d'aquells anys, els de la transició i el régim del 78 van veure clar que el millor, especialment per ells, era continuar amb el rei que Franco els hi havia deixat com a regal, però calia tindre cura d'ell. Els militars, per aquella època encara anaven revoltats i no era bo enfadar-los, encara feien por. Mentrestant el rei anava fent, continuava cobrant comissions, establertes en vida de Franco, pel petroli que els seus 'germans' àrabs enviaven a Espanya, i no veia amb mals ulls els regals que alguns li feien, ara un iot pagat per empresaris de les Illes, després qualsevol altra cosa, fins arribar al que ara hem conegut, 100 milions d'euros que van arribar des d'Aràbia Saudi, una part important va acabar en mans de la que, sembla, ha estat la seua darrera amant i possible testaferro.

Mentre això passava el poble veia Juan Carlos I com un bon rei que es preocupava pel país i , fins i tot, molts pensaven que la matinada del 23F havia salvat la democràcia. I durant anys això de les comissions era com bufar i fer ampolles, anar fent. Fins que la superba i la prepotència reial van rebentar el globus i la ferum a podrit va arribar al personal.

Davant aquest fosc panorama calia salvar la institució, i la millor manera de fer-ho era aprofitar la nòmina de periodistes àulics que han escrit llibres criticant al pare per salvar al fill. Però no tots els periodistes escriuen al dictat de Zarzuela. Acaba d'arribar 'L'armadura del rei' on es destapa el pacte que va blindar a Juan Carlos I i ara a Felipe VI. Albert Calatrava, Ana Pardo de Vera i Èider Hurtado destapen l'entramat polític, judicial. mediàtic i econòmic que ha protegit la Corona. L'Estat vol fer net i reinstaurar la Corona, però la història no es pot esborrar, sempre deixa petjada, i la de Juan Carlos I està tacada.