Si navega entre las redes sociales, uno entiende la urgencia de una vacuna contra la estulticia mental. Internet democratiza la estupidez, mal asunto. Hay que ponerse un condón cerebral para proteger tus neuronas, que, aunque escasas, dignifican el andamiaje intelectual propio. Quien esto firma no es Simone de Beauvoir, tampoco Jean- Paul Sartre. Con todo, se siente satisfecho de no contaminar el espacio virtual, plagado de opinadores de alcantarilla, ufanos de su paupérrimo universo mental y pontificando a troche y moche sobre todas las esferas de la vida: política, feminismo, ciencia, historia, epidemiología… La red facilita escupir a los idiotas. Uno se protege de semejantes especímenes, si bien alguno se cuela en tu muro porque la pandemia más feroz es la de borregos complacidos. A la espera de una vacuna eficaz contra tamaña indigencia moral, bien podríamos educar en la escuela a guardar silencio, escuchar a la gente docta, leerla, respetarla. Así sea.

Otra vacuna necesaria es una que ilusione a la juventud. Uno se decepciona con un alumnado apático, somnoliento, inapetente. Se aburren de todo. Se cansan por nada. Patalean a la mínima. Hijas e hijos de una generación ‘chic’ perviven en la frustración constante, aunque, en vez de abanderar la lucha por un futuro mejor, delegan el trabajo en sus progenitores. Me gustaría conocer jóvenes ilusionados, empáticos, dispuestos a aceptar la decepción y profundamente escépticos, críticos con el capital y este sistema que los oprime y maltrata. A la espera de esa vacuna que construirá un universo más humano, nos toca apagar fuegos y rabietas de criaturitas consentidas. Se han habituado a que les den todo dado y hecho. Pagarían por un título universitario indiferentes a si aprenden poco o nada, mercantilizan los estudios y su jeta es tan elevada que consideran la matrícula de honor como una calificación de serie, porque lo valen o así se lo hicieron creer sus familias de birria.

Pido una vacuna para mí mismo. Ante semejante percal, mutar en un idiota me permitiría vivir dignamente. Ya tenemos eutanasia, ¡hurra! Ahora toca vindicar ya no la muerte, sino la vida digna. A fin de cuentas, un cretino más en el planeta apenas se notaría y se trata de perder la conciencia crítica. Habitar el mundo con un ápice de sapiencia comporta mucho sufrimiento. Uno reclama el derecho a ser tan feliz, o incluso más, que esos culos gordos que pregonan sus miserias desde el sofá de su casa a través de las redes. Luego se reúnen en familia o pandilla e incluso cuelgan una foto del encuentro. Su mediocridad me deja estupefacto, ¡pero son tan felices! Necesito esa vacuna que me convierta en uno de esos peleles. Presumen de hijos, de ‘amiguis’ e incluso publicarían sin rubor un libro en blanco, como su mente. Apiádense de mí. ¡Se busca vacuna!