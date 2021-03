És senzill. A casa nostra, per cada 15 punts d’incidència acumulada a 14 dies mor una persona. Si la consellera de Sanitat informa en una roda de premsa que tenim una incidència de, posem per cas, 150 casos, això vol dir que en moriran 10 persones. Aquesta és la conclusió estadística d’un any de pandèmia. La població s’ha acostumat a seguir la incidència acumulada com un indicador del control o el descontrol de la pandèmia, però no percep les regularitats estadístiques que estableix la letalitat del virus, com un metrònom implacable. Recorde: 15 punts, una persona morta.

Es deu a Simon Wiesenthal, parlant de l’Holocaust, la frase que sis milions de morts són un, més un, més un… Les grans xifres ens atordeixen la compasió. En escriure aquestes ratlles s’han comptabilitzat al món dos milions set-centes mil víctimes de la Covid. Dos milions de cors que deixaren de bategar. Dues milions de boques que donaren el seu darrer alé. Per això, potser, la representació de la incidència acumulada resulta tranquil·litzadora. És un indicador que puja o baixa, que aparentment no parla de mort, sinó de persones infectades, i ja se sap que hi poden haver casos lleus, fins i tot d’assimptomàtics. Doncs no. El metrònom de la letalitat no es deté. I sota aquests indicadors amb aparença d’asèpsia estadística hi ha la comptabilitat dels morts, dels cors que deixen de bategar. Recorde: 15 punts, una persona morta a casa nostra, i una més, i una altra…

La xifra canvia segons comunitats autònomes. A la de Madrid és encara pitjor: 9. Cada 9 punts en incidència acumulada a 14 dies, una persona morta. Com un pèndol precís, com un rellotge d’arena que no s’atura. Ahir, l’informe diari del ministeri de Sanitat afirmava que la incidència acumulada a 14 dies a la Comunitat de Madrid era de 225. Hi ha permissivitat amb l’hostaleria fins el punt que arriben hordes turístiques per gaudir de la relaxació i l’alcohol. Alguns fan negoci; altres ploraran els 25 morts que s’afegiran indefectiblement al passatge del barquer Caront. A Catalunya, la xifra és 8. Ahir la incidència acumulada a 14 dies era de 162. Vint persones moriran i tant els farà qui acabe formant coalició de govern a Catalunya.

Els responsables polítics autocomplaents amb la relaxació de les mesures em fan recordar el vers de Salvat-Papasseit: Escopiu a la closca pelada dels cretins!