De vivir junto al Mediterráneo he aprendido que tras el chirriar irritante de unos neumáticos saliendo a toda prisa, alrededor de ese inconfundible olor a goma quemada y sobre esas marcas inequívocas sobre el asfalto, es muy probable que se encuentre un paisano. Les aseguro que no todos son o somos así, y que detrás de esa extendida creencia de que oculto bajo un madrileño se esconde un tipo arrogante, chulesco, engreído y con infundados aires de superioridad, no se halla más que la injusticia del estereotipo, un sambenito tan banal y falaz como el que convierte en tacaños a los catalanes, en vagos a los andaluces o en tercos a los de Zaragoza. Todo es mentira. El sujeto que gasta caucho en el primer acelerón no es de ningún lugar en concreto, salvo que Gilipollas sea un país. Es un cretino amarrado a un gentilicio.