Plens de goig, hui diumenge els cristians celebrem la Pasqua, la resurrecció del Senyor. L’anunci dels àngels a les dones el diumenge de resurrecció: “Ha ressuscitat”, és la gran novetat del cristianisme. “Per què busqueu entre els morts aquell qui és viu. No és ací: ha ressuscitat” (Lc 24:5-6). És aquesta l’expressió: “Ha ressuscitat”, la que dóna sentit i plenitud a la nostra fe com a cristians: Crist ha ressuscitat! La mort, el sepulcre, no podien empresonar l’autor de la vida! El Senyor ha eixit triomfant de la tomba, vencedor del poder del mal i de la mort. Crist no ha pogut ser encadenat per la llosa, per la pedra que tancava el sepulcre, perquè eixa pedra no podia retindre la força immensa de l’amor manifestat a la creu. És per això que la Resurrecció del Senyor ens ompli de goig, ja que ens dóna l’esperança de la nostra pròpia resurrecció. És l’amor que, vencent la mort i el mal, renova el nostre cor per crear una humanitat nova.

El crucificat ara viu per sempre! El crucificat ha ressuscitat i ens acompanya cada dia en el camí de la vida! És aquesta la gran notícia que ha canviat el curs de la història. I si Crist ha ressuscitat, ell, el primer de tots, també nosaltres estem cridat a seguir-lo, a deixar la foscor del sepulcre i de la mort per viure per sempre, il·luminats per ell.

Al llarg de la nostra vida tots hem fet l’experiència, sempre dolorosa, de la mort: els pares, un germà un amic, un familiar.... Com n’és de difícil encarar-se amb la mort! Sembla que és ella qui té sempre l’última paraula! I no és veritat! L’amor sempre és més fort que la mort! I per això la vida és capaç de vèncer la mort, encara que aparentment sembla que siga el contrari! Déu no podia abandonar al país de la mort el qui, ple del seu Esperit, va donar la vida i la salut a tants i tants malalts i desvalguts. Per això Déu va intervindre amb el seu poder, per arrancar Jesús de la presó de la mort, deslligant-lo de les cadenes de la corrupció! Com diu el beat Elred en el seu sermó en el dia de Pasqua: “En la nostra Pasqua Crist és immolat” i vencedor de la mort, ix del sepulcre ple de glòria.

Crist, amb la victòria sobre la mort, ens ha obert el camí de la vida! I és la Pasqua la que ens dóna aquesta plenitud de vida, que ara sí, mai més no s’acabarà! Una vida sense llàgrimes, sense dol, sense dolor, sense sofriment! Per això creiem que la resurrecció del Senyor ens ha obert les portes de la nostra pròpia resurrecció, per tal de participar, per sempre, de la vida de Déu.

Revestits d’immortalitat, com a hòmens nous, Déu ressuscita aquells que han deixat el nostre món, per participat plenament, com ho farem nosaltres un dia, de l’amor d’un Déu que és Pare i que ens acull amb els braços oberts! Revestits d’immortalitat, revestits de Crist, un dia arribarem a la visió de Déu.

Crist ha ressuscitat! Eixa és la gran notícia que els cristians hem de proclamar plens de joia, ja que amb la seua Pasqua, el Senyor ens deslliura dels lligams de la mort i renova la fe i l’esperança de l’Església! Enmig d’una societat traumatitzada pels últims atemptats terroristes, la Pasqua ens obri nous camins, on l’amor i la fraternitat sempre són més forts que la mort i la violència.

Com ha dit el teòleg Joseba Andoni Pagola, “la festa de Pasqua ens convida a reemplaçar l’angoixa de la mort per la certesa de la resurrecció”. Per això “podem viure amb confiança. Podem esperar més enllà de la mort. Podem avançar sense caure en la tristesa de la vellesa. Sense afonar-nos en la soledat i el pessimisme, sense aferrar-nos al consumisme, a la droga, a l’erotisme i a tantes altres formes d’oblit i d’evasió”.

La resurrecció del Senyor porta una vida nova als creients, ja que el pas de Jesús de la mort a la vida, és també, ja ara, el nostre pas d’una vida caduca i envellida, a la vida de Déu, a la comunió i a la compassió, al goig i a la fraternitat. La Pasqua que celebrem durant cinquanta dies, fins a la festa de Pentecostès, és el triomf de l’esperança sobre la mort.

Bona Pasqua.