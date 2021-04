Didín, la dona del somriure, l'arribada a casa del teu llibre Cartes a Olivier, en acurada edició d'Edicions 96, m'ha dut records sempre presents als racons del meu cor. I he decidit, malgrat que la tècnica ha transformat l'estil de les cartes en e-mails, escriure't una carta des d'aquesta columna, finestra oberta als lectors. Perquè tu i jo ens vam conéixer gràcies a Gorg, aquella revista que ja fa més de 50 anys, molestava als franquistes fins que van trobar una excusa per tancar-la. Allà hi teníem a Enric Valor, tot un senyor, que un dia em va dir que havia arribat de París una xica que volia parlar amb mi al voltant de la cançó catalana, per aquells dies encara molts deien “nova cançó”.

Ens vam trobar a la cafeteria Pon Café, a l'aleshores Plaça del Caudillo, a la que la meua iaia, tan cabuda com tu en alguns aspectes, sempre va anomenar d'Emilio Castelar. Jo esperava trobar una francesa, però vaig trobar una xica de Benimodo, I des d'aquell moment les nostres vides es van trobar moltes vegades, gairebé sempre en la lluita per la defensa del País Valencià i pels nostres drets de ciutadans d'una terra que el poder, els poders, sempre han intentat negar-nos.

Feia temps que no ens véiem, vaig a València menys del que voldria, i fa cinc estius em vas honorar fent-me presentador d'un dels teus llibres, I tu que en saps. Va ser una alegria poder trobar-nos a la Casa València de Barcelona, petar la xerrada, recordar algunes de les coses que havíem viscut junts al llarg dels anys i fer-nos una foto als peus de la Geperudeta que tenen en aquell local. Ara mire la foto i em fa patxoca veure dos agnòstics, com tu i jo, en situació d'entonar allò de “la pàtria valenciana s'empara baix ton mant, oh Verge sobirana de terres de Llevant”, un impossible, a tu i a mi ens anava més cantar qualsevol tema de Llach u Ovidi que un himne marià.

En aquella presentació vaig contar alguna de les anècdotes que tu narres a Olivier, com la del viatge a Portugal on els guàrdies portuguesos et van regalar un ram de flors en homenatge pensant que Puig Antich, assassinat pel franquisme feia pocs dies, i tu éreu família. Aquestes quaranta Cartes a Oliver són la resposta a la pregunta que ell, un dels teus néts estimats, un fill de la Florence, la nena que vas cuidar a França i que és com una filla per tu, et va fer quan tenia onze anys, un nen que comença a deixar enrere la infància i que vol saber què feies tu per ser antifranquista.

Malgrat que la resposta a la pregunta està adreçada a Oliver i a “tots els xiquets i xiquetes que (per fortuna) no han conegut ni una guerra ni una repressió” aquest és un llibre pels lectors de totes les edats. Els més joves coneixeran una part de la història que han tingut la sort de no viure, d'això s'ha encarregat l'historiador Natxo Escandell encarregat de posar cada una de les cartes en situació històrica, i als més grans ens servirà per a recordar aquells dies en els quals calia escampar per tot arreu adhesius que deien “valencià a l’escola”, o dur la lluita militant a comprar cava etiquetat amb les quatre barres i el lema País Valencià.

Didín, ens hem quedat sense poder fer la paella que teníem aparaulada, però sempre estaràs al nostre record perquè, com ens vas dir la Tere i jo, per tu, som “més que companys, vertaders amics en record de tantes i tantes coses passades”. Ni tu ni jo creiem en altra vida, però, segur que on sigues estaràs lluitant pels teus drets.