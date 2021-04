Si el duet Johnny and Charley no haguera inventat la yenka, l’hauria inventat el Govern d’Espanya. Per al País Valencià la reforma del finançament autonòmic va com la yenka: «izquierda, izquierda» si governa el PSOE, «derecha, derecha» si governa el PP, «adelante» la promesa de reforma i «detrás» l’incompliment amb l’«1-2-3» que és sempre de marxa enrere, ja que la balança fiscal és cada any més negativa al no corregir el dèficit; i per tant, l’Estat ens deu més diners per l’infrafinançament acumulat. És com caminar en les cintes de córrer d’un gimnàs: si no avances retrocedeixes.

Si existira un premi a l’endeutament se l’enduria el País Valencià, que és l’autonomia més endeutada en relació amb el seu PIB, segons el Banc d’Espanya. No és la primera volta que pugem al pòdium. De fet, estem cruixits i baldats de tant de pujar-hi any rere any, atès que hem batut ja més rècords que Leo Messi. La pregunta que reclama la consulta d’un vident no és per què Francisco Camps (PPCV) i Joan Ignasi Pla (PSPV) no blindaren un finançament escaient en l’Estatut de 2006, com alguns demanàvem, sinó per què tots dos ballaren la yenka amb ritme sucursalista: botets de victimisme a dreta i esquerre, un pas endavant i altre arrere per tornar al lloc on ja estàvem. La yenka hauria de ser l’himne oficial del País Valencià.

Exigir un finançament just i, fins que arribe, alleujar l’infrafinançament amb mesures correctores, hauria de ser voluntat dels dos grans partits de l’Estat. En canvi, quan el PSOE mana a Madrid el PSPV calla i el PPCV brama. I quan mana el PP a Madrid, la cosa va al revés: el PPCV calla i el PSPV brama. Com deia La Lupe: «Teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro». Canvien els papers, però el guió es repeteix en un bucle infinit. Qui hui denuncia la injustícia, demà oferirà esperances. I a l’inversa. Teatret de guinyol per a consum intern. Vista la seua aptitud per a fer de comediants, si jo fóra empresari de teatre faria mans i mànigues per poder-los contractar.