Ens dirigim a Ximo Puig, Mónica Oltra i Vicent Marzà desde la Plataforma en Defensa d’un model d’orientació de aualitat, però també com a ciutadans indignats. El que està fent el seu govern amb el desmantellament dels 34 Serveis Psicopedagògics Escolars de Sector (SPES) de la Comunitat Valenciana ha posat a prova la salut democràtica dels treballadors especialitzats en fer possible la vertadera inclusió als centres d’Educació Infantil i Primària. Hem assistit a la falta de transparència absoluta -durant la gestació del suposat nou model-; a la inexistència de participació per part dels professionals directament implicats i de la resta de col·lectius afectats; a la indefensió davant l’Administració; al menyspreu del treball fet fins ara per uns dels equips més actius i eficaços en la sempre difícil tasca d’afavorir la vertadera inclusió a tot arreu del nostre territori, independentment de la zona geogràfica o les circumstàncies locals o personals.

Però açò també està suposant un test a la qualitat democràtica dels professionals públics i compromesos. Ens hem unit, estem coordinats, ens estem mobilitzant pels drets fonamentals de l’alumnat més vulnerable, estem recolzant-nos en el coneixement, els raonaments, l’honestedat, la solidaritat, la prudència, però també en la diligència i l’acció conjunta davant les injustícies. Hem comprés que a un context democràtic com el nostre, tot i que s’utilitzen estratègies qüestionables de la nova política, com ara la construcció del relat mitjançant hipersimplificacions de la realitat, l’ús de fal·làcies, l’ús de dades confuses i buides de significat real, etcètera, el poder el té el poble valencià. Ens han recordat que sense democràcia, sense vertadera participació, el sistema ens avoca a unes formes impositives que no tenen en compte ni el coneixement de la realitat de les persones, ni els principis bàsics que haurien de regir les propostes de canvi que afecten els drets de totes i tots.

Coneguem la situació de pandèmia en la qual ens trobem, som conscients de la gravetat que açò suposa. Però no hem oblidat que l’anunci del nostre desmantellament se’ns feu a finals de gener del 2021, en plena crisi per la tercera onada de la covid-19 al nostre territori: quan més es necessitava a l’Administració, aquesta també tenia temps per a dur a terme iniciatives que sabia que anaven a ser polèmiques per la seua naturalesa. No oblidem tots els gestos que han acompanyat aquesta imposició, amb intents, per part de l’Administració, de dividir la comunitat educativa per a buscar recolzaments -precisament per la falta de bondats del nou model.

I el pitjor és que, quan tot passe, el nostre territori haurà perdut un model organitzatiu eficient i especialitzat en l’alumnat que més ens necessita: es retrocedirà anys d’avanços en relació a equips multidisciplinaris, amb professionals inclosos en la vida dels centres, organitzats en xarxa, amb estructures organitzatives que fomenten la vertadera coordinació, amb el protagonisme de la comarcalització; a més, no es millorarà en la gestió econòmica però sí es disminuirà l’eficàcia; i un llarg etcètera.

Ara bé, també entenem que estem a temps de tot, de fer bé les coses. Si volen millorar els SPES, només han d’entendre primer que per a fer-ho és necessari un vertader procés d’anàlisi i de participació. És més, intuïm que, potser per les dimensions que té l’Administració, no tots al Consell coneixen el que està succeint en realitat. Per això ens dirigim a vostés com a màxims responsables polítics, perquè puguen prestar un poc d’atenció al desmantellament que estan a punt d’executar i amb unes formes molt qüestionables i incomprensibles en un marc democràtic.

No només això, estem disposats a aportar raons, a organitzar-nos per a afavorir la participació i a implicar-nos per a construir el millor dels models d’orientació possibles, capdavanter al territori nacional. Tenen als professionals, a gent molt formada, a equips que acullen, que inclouen, que lluiten dia a dia per fer d’aquest un món millor des de l’educació. Poden destruir aquests equips o parlar amb ells i aprofitar eixe coneixement per a fer propostes viables. En fi, que demanem la seua atenció.

A un context democràtic, el vertader poder el té el poble, sempre, això sí, que els ciutadans no ens oblidem d’aquest principi. Poden sentir-se orgullosos, doncs nosaltres no ho hem oblidat i lluitarem fins al final per la justícia, per la bona gestió i amb un compromís d’honestedat.