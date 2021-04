Generalment quan parlem de Justicia ens ve al cap una dona amb els ulls embenats i una balança a les mans. Aquesta imatge ens vol transmetre que la justicia es cega, i, per tant, sense cap preferència a l'hora d'emetre les seues sentències. Però des de fa un temps la cúpula judicial de l'Estat espanyol més que cega sembla estar bòrnia, més d'una sentència sembla que ha estat dictada per jutges estràbics a l'hora d'aplicar la normativa legal. Fa menys d'una setmana s'han produït uns fets que reafirmen aquesta teoria de trobar-nos front una justicia que a l'hora d'aplicar la llei està més guenya que cega. I aquest metafòric defecte visual fa que alguns jutges utilitzen abusivament una doble vara de mesurar a l'hora d'interpretar la legislació.

Ulpià, jurista de l'antic Dret romà, va deixar escrit que “Ningú no es castigat pel seu pensament”, però sembla que aquestes paraules. durant segles una de les fonts on els juristes han begut, fa temps que han estat oblidades per alguns togats espanyols que en recents sentències i escrits mantenen en presó als polítics catalans que van ser condemnats, uns acusats de convocar um referèndum, que el Codi Penal espanyol no prohibeix, i altres per permetre que el Parlament de Catalunya complira amb l'obligació de tot Parlament: debatre propostes dels grups polìtics. A les interlocutòries de la Sala del Suprem, presidida per sa senyoria Marchena, per justificar la suspensió del tercer grau, norma penitenciaria a la que qualsevol pres té dret i que, en aquest cas, fou informada favorablement per l'autoritat penitenciaria corresponent, es reclama com condició per l'aplicació del tercer grau el penediment, per part dels condemnats, dels fets pels que van ser condemnats. Una condemna basada en fets que no son penats en qualsevol país democràtic del nostre entorn. Sols li ha faltat a Marchena enviar-los a un curs de reeducació ideològica.

Al temps que Carme Forcadell i Dolors Bassa, les úniques que encara tenien en vigor el tercer grau, rebien la noticia de la suspensió d'aquest dret penitenciari l'Audiència Provincial de Madrid ajornava l'ingrés en presó dels condemnats per l'atac l'Onze de Setembre del 2013 a Blanquerna, la Delegació del Govern català a Madrid on estava celebrant-se un acte. Gairebé vuit anys han passat des que aquella vesprada un escamot de feixistes van envair les estances de Blanquerna atacant amb violència els assistents, llençant per terra banderes i cadires, i tot al “patriòtic” crit de “No nos engañan, Cataluña es España”. Catorze feixistes, finalment condemnats a penes de poc més de dos anys per un atac amb violència i odi, havien de entrar a presó el passat dijous, però els jutges de l'Audiència Provincial madrilenya, que en primera instància tan sols els va condemnar a poc més de sis mesos de presó, han decidit mirar l'expedient amb l'ull guenyo i deixar-los passejar el feixisme pels carrers de Madrid mentre els arriba l'indult o bé el Constitucional es treu algun as de la màniga i els salva de passar per la presó. Dos d'ells encapçalen les llistes de Falange a les eleccions madrilenyes mentre la Junta Electoral, eixa que s'esvalota pels llaços grocs, calla i mira cap altre costat.

També amb poques hores de diferència una sentència del Suprem afirmava que la universitat Pompeu Fabra va vulnerar la “neutralitat política” aprovant un manifest rebutjant la sentència del Procés. De vegades tinc la impressió que anem com els crancs, cap enrere. Una part de l'estament judicial s'ha convertit en el guardià de les essències pàtries i amb les seues interpretacions del Codi Penal i la resta de lleis vol emmudir la dissidència mentre fan patent que la democràcia espanyola no es tan “plena” com presumeixen alguns membres del Govern. Una Justicia guenya no es mostra de democràcia.