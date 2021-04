A diferència de la pigota, malaltia que ha desaparegut a casa nostra, l’enyor de la República en Espanya segueix tan vigent com la rotació de la Terra. Cada any, qual ruleta de la sort dividida en 365 compartiments (un per dia), s’atura el moviment giratori el 14 d’abril per recordar un pretèrit imperfecte que es nega a ser pretèrit. Que en el segle XXI la màxima autoritat de l’Estat ostente el poder per herència, i no per voluntat popular, és democràticament incomprensible, políticament indefensable, socialment ridícul, moralment injust i intel·lectualment deshonest. No es pot afirmar que el poder emana del poble i al mateix temps defensar la monarquia que és una empresa familiar.

Espanya és una monarquia constitucional, diuen els saberuts exegetes del Regne; i tot seguit et venen la moto de la separació de poders on el rei reina, però qui governa és elegit democràticament i bla-bla-bla. De seguida penses en Sarkozy, l’excap d’Estat francès que acaba de ser condemnat a presó, i et preguntes: això també seria possible ací? Somrius amb el llavi inferior com Humphrey Bogart en el paper del detectiu Philip Marlowe i et dius: quina pregunta més tonta. Que no sé que a les Espanyes la immunitat és sinònim d’impunitat? Hi tens l’Emèrit, que va fer del poder un xec en blanc per a delinquir. L’abdicació va deixar lesa la seua immunitat, però manté il·lesa la impunitat per al seu regnat.

El 90 aniversari de la Segona República reviscola el vell somni de no tindre més reis que els de les cartes d’Heraclio Fournier. Ignore si aquest somni té aires profètics com el de Luther King, però els somnis són el primer pilar de la realitat que volem construir. La República és una urgència ètica davant la degradació de l’Estat borbònic. Lleials als que perderen la vida lluitant pels valors republicans, fem nostres els versos de Miguel Hernández: «Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños».