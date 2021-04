A Catalunya encara no s’han ficat d’acord per a formar govern. I els dies passen i els problemes de la gent augmenten. Però sembla que tot i que Esquerra ha guanyat les eleccions, Carles Puigdemont vol governar des de Bèlgica, com ho va fer amb Quim Torra que va ser, possiblement, el pitjor president que ha tingut Catalunya des del retorn de la democràcia. I Esquerra no es vol deixar manipular per una Laura Borràs que, a l’accedir a la Presidència del Parlament, ha imposat, sembla, nous criteris.

Hi ha menys de dos mesos per ficar-se d’acord, en cas contrari hi tornaran a haver eleccions. I estic segura que continuaran amb aquest joc, fins que les urnes s’emplenen de paperetes de JuntsxCat, per avorriment de la gent que està farta i que és moltíssima. Quina llàstima i quin esperpent de democràcia estem veient.

Però a Madrid, quan encara no ha començat la campanya electoral també estan desgovernats perquè tot el món està en clau electoral. I mentre la gent augmenta les cues de la fam, la precarietat laboral augmenta dia a dia, la ultradreta diu el que ha de fer la presidenta i el seu govern, així com el govern municipal. Ataquen símbols de la II República, trauen versos de Miguel Hernández, i el que sembla més curiós de tot, veure a joves del PP a una carpa fent proselitisme del programa que per a persones del col·lectiu LGTBIQ+ proposa el PP.

El PP, que ha portat al Tribunal Constitucional totes les lleis progressistes que s’han aprovat a l’Estat espanyol, i ara vol portar la de l’eutanàsia, que és un dret bàsic, el de la mort digna, ens proposa propostes per el col·lectiu LGTBIQ+. Total, tampoc m’estranya massa perquè segon estan les coses a aquest col·lectiu actualment amb el tema de l’autodeterminació de gènere, l’explotació reproductiva, etcètera, tot és possible.

Però el que em resulta més trist de tot és que la nostra, ja no tan jove, democràcia representativa, en aquests moments i en aquests territoris, no està representant a la gent. Està representant els interessos dels partits que han concorregut o concorreran a les pròximes eleccions. I, el que encara em sembla pitjor, que en alguns casos, només representen persones i no al conjunt de la ciutadania.

Però encara no he escoltat (i això no implica que no s’haja dit) que es faça una revisió en profunditat per passar de ser una democràcia representativa per a ser una democràcia participativa. Tot molt més complex, d’acord. Però potser tot més transparent. On les llistes dels partits foren obertes i es demanaren explicacions directe als responsables polítics i no sols als partits.

Partits com el PP que, com s’ha demostrat judicialment, s’ha enriquit, amb diners negres i ha remodelat la seu del partit amb part d’aquests diners. Però ara reneguen d’aquest passat i no tornen els diners furtats.

I d’això alguna cosa sabem també a València on l’afamat trànsfuga Rafael Blasco o qui va començar a fer bo el transfuguisme amb el tot val, Eduardo Zaplana, s’ha descobert que s’han enriquit amb els diners dels nostres impostos, amb diners públics.

Però de modificar el sistema democràtic per fer-lo més transparent, res de res, perquè als dos grans partits i la ultradreta no els interessa gens donar massa explicacions i això els exigiria fer-ho. I mentre, sobretot a Catalunya i a Madrid el desgovern campa mentre no s’aconsegueix formar Govern a la primera i ja ha començat la campanya electoral a Madrid.

Quina pena de malbaratar la credibilitat de la democràcia. De veritat. I per això van perdre la vida tantes persones? Quina pena.