Paraula de Déu: «Menjaràs pa d’ordi cuit sota la cendra, i el couràs a la vista d’ells al foc d’excrement humà». És el mandat de Jahvè a Ezequiel: cuinar un pa amb els seus excrements i menjar-se’l davant de la gent. Han passat 2600 anys i un sacrifici escatològic semblant s’ofrena a diari a les grans televisions espanyoles. Programes de merda, famosets de merda i tertulians que cuinen merda i l’empapussen a l’audiència (després de dir merda hauria de dir perdó, però no; com deia Barthes, «la merda escrita no fa olor»). Res de nou. Si hi ha plaers dionisíacs, amors platònics i dilemes hamletians, per què no havia d’haver televisions ‘baàliques’? Doncs això. Paraula de Baal, el déu mesopotàmic dels excrements.

El culte a Baal l’oficien a la tele famosets i tertulians experts en Ciències Padillalògiques i Cultura Estebanística que parlen sense contenció, com si tingueren malalta la pròstata de la llengua. El ritual és conegut: lluny de l’argot hermètic de Heidegger, el famoset de torn compta la seua vida íntima amb la trivialitat d’un ‘influencer’; i l’audiència, que som tots (com Hisenda, però en versió pobre), s’asseu davant la tele com qui es cola en mitat d’una conversa; escolta les seues misèries, difumina la frontera entre vida pública i privada que a partir d’ara unirà de forma promíscua, fins acabar sabent de la vida sexual i afectiva del famoset més que de la dels propis pares.

Rendits als principis d’audiència i mercat, els tertulians semblen actors d’un teatre de guerrilla: arriben, representen, commocionen i, acabat el programa, fugen fins un altre dia. Si vostè no s’adapta a la merda que escampen, sàpia que és una espècie en perill d’extinció perquè la merda està en totes bandes. A què esperen les autoritats sanitàries per advertir-ho en les pantalles? Així que, baixe la tapa, tire de la cadena i no demane com Flaubert «una barrera contra la merda!». Savater li ho explicaria així: «Si la majoria es posa del costat de la caca, amb qui defensem la barricada?».