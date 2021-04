Antes de conocer a la asociación Europa Laica yo también marcaba la casilla solidaria y, como muchas personas, pensaba que eso era bueno para ayudar a gente con necesidades no resueltas.

Voy a hacer una reflexión sobre la casilla llamada solidaria, la de los fines sociales. La de la Iglesia tampoco ha de marcarse, recaudan unos 300 millones por esta vía.

¿Por qué tenemos esta casilla llamada de fines sociales? En el título la llamo casilla espejo porque es una justificación de la casilla de la Iglesia católica.

Tenemos una casilla para esa poderosa organización que nunca tiene bastante y hay que ofrecer otra para que parezca que la libertad es la elección.

Hace muchos años que la Iglesia católica, tanto en 1978, como en 2007 (cuando el PSOE le subió la asignación del 0,5 al 0,7 %) se comprometió a su autofinanciación. Nada de esto se ha cumplido y ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, le ha exigido su cumplimiento. La financiación de la Iglesia por el Estado es de 12.000 millones y por la vía de la casilla del IRPF recibe unos 300 millones.

La casilla de la ‘X’ solidaria se denomina para fines sociales y la publicidad que pagamos todos dice que si marcas las dos ayudas el doble y que no pagarás ni un euro más. Voy a explicar nuestras objeciones:

1.Que sepa la ciudadanía que marcando estas casillas cada persona decide que una parte de sus impuestos va a organizaciones privadas y se resta de lo que nos pertenece a todas y a todos.

2. Entonces, ¿por qué se llama solidaria ? ¿Se puede llamar solidaridad a restar el 0,7 % o el 1,4 ( si se marcan las dos) de los presupuestos generales para todas y todos? La solidaridad es que cada persona libremente, y de su propio dinero, colabore con quien desee, a lo que nadie se opone y, por supuesto, Europa Laica tampoco.

3. ¿Cómo puede un gobierno dejar un asunto tan importante en manos de la voluntad de las personas que marquen o no esa casilla? ¿Es que el Gobierno no se fía de si mismo y necesita de otros gestores? De esta manera, se está promoviendo la caridad y no los derechos.

4. Los derechos sociales no pueden quedar al albur de las personas que marquen la opción de fines sociales, sino que es el Gobierno el que ha de asumir todas sus responsabilidad en temas sociales que son básicos para todo el mundo.

5. Ninguna transparencia sobre qué organizaciones sociales reciben más de 400 millones, ni proyectos, ni gestión. La Iglesia, por su parte, recibe más de 300 millones de euros por la suya.

6. La plataforma del tercer sector, la patronal de las ONG de fines sociales, también anima a poner las dos casillas. No podemos olvidar que aproximadamente un tercio de las organizaciones de fines sociales están vinculadas a la Iglesia, es decir, más de 100 millones incrementan los 300 que recibe.

7. Ya se habla de introducir nuevas casillas para otros fines. Así, poco a poco, se debilita el Estado y pasan a manos privadas parte de nuestros impuestos.

Europa Laica aboga por un Estado social, como dice la Constitución, que aborde todos los problemas sociales de la ciudadanía. Ninguna casilla que se lleve el dinero del común y autofinanciación de la Iglesia.