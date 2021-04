El amigo chino

Me van a perdonar la anécdota personal. Hace algunos años tuve la suerte de asistir a un curso en Harvard por el que pasaron algunas de las figuras más destacadas en el campo de las relaciones internacionales. Fue poco antes de la victoria de Donald Trump, pero el mundo estaba ya en pleno proceso de reconfiguración. Y sin embargo allí, en la meca de las ideas globales, me quedó la sensación de que para ellos el enemigo seguía siendo Rusia. Ante el ya entonces más que visible ascenso de China mostraban cierta conmiseración, cuando no abierto desprecio.