Dejemos los prejuicios

El tono sosegado de ayer entre la izquierda, donde está el conflicto (la derecha oficial no tiene duda alguna sobre la ampliación del puerto de València), invita a la esperanza: a que todavía se puede analizar con datos contrastados y decidir lo mejor. La ofensiva política en distintos frentes de los últimos días anima al pesimismo: a que la ampliación ha de convertirse en arma de combate, en el último símbolo alrededor del cual concentrar a los convencidos.

Rigor, pidió Ximo Puig. Así debería ser, pero añadiría un elemento más para decidir con buen juicio: dejar de lado los apriorismos, porque la síntesis en la calle en torno a este debate es que Compromís y Unides Podem ya han condenado el proyecto mientras los socialistas lo consideran viable.

¿Está Compromís dispuesto a aceptar la ampliación después de equipararla con los intentos de destrucción del Saler y del cauce del Turia y de pedir que se elimine el dique ya construido? ¿La asumiría Unides Podem después de sentenciar que afecta a las playas del sur y la Albufera? ¿Sería el PSPV capaz de aceptar que el proyecto puede no ser sostenible? Son las premisas básicas para que el debate sirva de algo. No convirtamos esta historia en otra guerra de símbolos, si puede ser. No obliguemos al vecindario a incluir en su tarjeta de identidad, junto a si habla valenciano o catalán, si está a favor o no de la ampliación.

Es un error condenar al puerto porque alguien haya decidido que el crecimiento económico mata. Y es un error salvar al puerto solo porque esté dispuesto a invertir en las playas y la ciudad. Si no es sostenible, si destruye, no vale. Que un equipo independiente dictamine si lo es o no. Los ciudadanos estaríamos más tranquilos después de tanta opinión enfrentada (e interesada) y los políticos tendrían un elemento para resolver este nudo gordiano.