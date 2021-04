Libros contra las balas

¿Conocen a Ismael? Es quizá el personaje literario de la modernidad. El joven ansioso de aventuras y pasión que sigue al capitán solitario y autocrático en una aventura que, a medida que avanza, va entendiendo que su único final es el fracaso. Ismael se salvará para contarlo. En la mesa junto a la cama del niño está aquel libro, una edición juvenil, reducida, con ilustraciones. Ismael es uno de esos personajes que nos resumen: seres en busca de sueños perdidos, llenos de inconsciencia e ignorancia, con nuestro destino en manos en demasiadas ocasiones de líderes visionarios. Ismael es consciente de su fragilidad e insignificancia cuando el sueño se ha ido y solo queda muerte y soledad. Moby Dick.

Los libros nos construyen. Ese libro tantos años junto a la cama del niño. Leído y releído. No había para más. Un puñado de libros en una pila que crecía poco cada año. Pero la humildad se vive mejor cuando uno descubre la isla de Nantucket. Lo que leo hoy de Moby Dick es distinto a la novela de aventuras de páginas amarillentas de hace 40 años. «¿Qué no logrará un hombre cuando desea una cosa?». Hoy me siento más próximo de Starbuck, el navegante realista, el que sabe de los límites, el que detecta los riesgos y la locura de la travesía. Pero no se amotina. Continúa leal. Esperando el milagro, que todo cambie sin tomar decisiones, con la ilusión de que el naufragio no llegue a pesar de verlo cercano. Detecto tantas señales de Starbuck en nuestros tiempos.

El mismo día de la condena al asesino de George Floyd, un partido legal cuelga como cartel electoral en Madrid un mensaje claramente racista. Señala a los menores extranjeros. La candidata del partido no esconde la imagen, al contrario, la exhibe ante las cámaras en el primer debate del 4M mientras habla de vecinos preocupados por el aumento de violencia y robos. No hace falta ir tan lejos: un diputado del mismo partido denuncia en el último pleno en las Corts el caso de una policía atacada por un «inmigrante ilegal». Como si no hubiera más agresiones, por desgracia. Los mensajes perfilan una estrategia definida.

En este ambiente no sorprenden amenazas de muerte con balas de la guerra civil. Mientras la gente normal envía libros y rosas, algunos prefieren regalar miedo. En este ambiente no sorprende el clima tóxico que han conseguido alumbrar. En este ambiente de circo y terror son los dueños.

La mayoría identificamos su racismo y sus estrategias, los criticamos, clamamos contra ellos y seguimos adelante, cobijando bajo el manto institucional y del decoro democrático a quienes buscan germinar el odio. Saben que esta semilla fecunda mejor sobre la miseria y la lluvia de expedientes de despidos presagia tiempos difíciles si el escudo europeo no llega pronto y la vacunación no devuelve una cierta normalidad.

La pregunta hoy es: ¿he hecho yo algo o solo predico? Creo que algunos no les hemos servido de altavoces, ni les hemos dado el acta de normalidad democrática aunque estén en parlamentos y asambleas, pero... Soy como Starbuck: veo la realidad y sus peligros, la describo, alzo la voz contra ella, pero hoy parece evidente que no es suficiente. En Francia son ya una posibilidad de máximo poder tras ir limando aristas a su discurso. Aquí tienen Madrid a tiro (con perdón). En Murcia ya mandan. Para gobernar no vale cualquier compañía. No debería.

Pero Moby Dick no es solo la historia de un naufragio. Es también ilusión. Es el sueño colectivo de la victoria frente a lo imposible. El final es conocido. ¿Pero acaso no era eso vivir? No hay otro destino, pero la travesía no deja de ser emocionante y bella. Posiblemente es la única opción como seres humanos. Al final, quedan el deseo y la realidad como grandes conceptos con los que resumir esta existencia extraña.

Yo quería hablar solo de un libro especial, por eso de las fechas señaladas. Y el libro como siempre ha acabado hablando más de mí. Y de la vida. Y de este momento que empieza a ser poco recomendable.