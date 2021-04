Ahir 23 d’abril van començar les Trobades pel valencià, anomenades ReTrobades, després de l’ajornament produït l’any passat, a causa de la maleïda pandèmia. Enguany, tindrem l’oportunitat de participar-hi, en els 20 aplecs que se’n celebraran, en un format adaptat a les circumstàncies. Des de 1986, les activitats organitzades per Escola Valenciana han arribat a mobilitzar una mitjana de 200.000 persones arreu del País Valencià. Unes Trobades que són enriquides per la idiosincràsia de les diferents comarques on s’hi realitzen.

Amb l’arribada de la primavera, rebrota amb força un nou impuls per normalitzar el valencià davant l’amenaça permanent d’una substitució lingüística que va gaudint amb el vistiplau, en major o menor mesura, dels governs que han passat per la Generalitat en les darreres dècades. Els uns, amb atacs explícits i actuacions destructives; els altres, amb complicitats i renúncies deshonroses. Ni el tripartit del Botànic té la voluntat ni el coratge per a capgirar l’ofegament que pateix el valencià.

El bloqueig a la immersió amb el plurilingüisme castellanitzador a l’escola, l’ambigüitat del requisit lingüístic a l’Administració o el fre a la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català són exemples de les polítiques regressives de l’actual Govern valencià. Les declaracions de bona voluntat o les fal·làcies electorals ni són fiables, ni ens faran avançar.

El règim del 78 ja va sentenciar el calencià a la minorització en l’article 3.1 de la seua Constitució. Una norma jacobina que estableix el sacrosant deure de conèixer el castellà, mentre que rebaixa a la categoria de dret l’ús de les altres llengües de l’Estat. Ja sabem què implica un deure: una obligació, una imposició, t’agrade o no. Mentre que un dret és una declaració d’intencions reduïda generalment a paper mullat. Un malson d’injustícia perpètua.

Davant tots els entrebancs, les Trobades representen una genuïna acció de resiliència col·lectiva, indispensable per a lluitar contra la agònica disminució de l’ús de la nostra llengua. Se n’està produint una persistent reducció, principalment en el jovent. I si no hi fem res urgentment, el procés d’extinció està servit.

Per això és important compartir la filosofia i les propostes d’Escola Valenciana en el sentit de prendre’n partit de manera decidida. Ara més que mai hem actuar sense defallir perquè la cosa no està per a romanços. Però, amb les Trobades no n’hi ha prou. Cal superar la situació de minorització, i de menyspreu generalitzat de les administracions envers el valencià. És evident que l’estatus polític provincià actual és una de les causes fonamentals del desastre. Per a fer que el valencià siga una llengua normalviva, útil, rica, plena... necessitem enderrocar el mur autonòmic que ens bloqueja i assolir altres maneres de governar-nos, si volem eixir del cul-de-sac de submissió obligada que sofrim pel nacionalisme excloent teledirigit des de Madrid.