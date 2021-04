a memòria popular de la desfeta de la Batalla d’Almansa ha cristal·litzat en la frase ja coneguda del maleït vent d’Almansa... Efectivament, la humiliació dels efectes d’aquella derrota no podien ser més anorreadors. Ens van desnonar com a poble en cultura, llengua i governabilitat. Sense estalviar una violència cruel, sàdica i innecessària. Foc i sang per acarnissar un poble derrotat.

Calen moltes capes d’oblit per harmonitzar el trencaclosques de l’Estat espanyol, nascut d’aquella batalla. Quan tot pareixia enllestit, ça i lla apareixen llampecs que ens alerten d’on venim i com som considerats. Ja siga pels afers de la dinastia borbònica, de l’infrafinançament crònic o de la justícia percebuda com arbitrària. Mentre no refem la desfeta, la dignitat ferida dels valencians i valencianes mai no deixarà escapolir l’avinentesa d’assolir l’equitat en llengua i finançament.

En la nostra societat allò que pot amalgamar la consciència de ser poble, és la llengua. Abandonar el valencià, vincle que ens agermana i ens constitueix subjecte polític, és renunciar a la responsabilitat de construir un país just, solidari i sostenible.

En aquest context ja es perfila la importància de la llengua com a cohesiu social i, conseqüentment, avaluem els obstacles interessats que el País ha trobat en el procés de llur recuperació de 1707 ençà. Un poble conjunturalment derrotat no és un poble definitivament vençut. La fidelitat de les classes populars a la llengua que ens dona el nom de les coses, així com l’estímul que està donant la Generalitat i la Universitst a la normalització i ús del valencià és el factor més potent d’ençà de la Batalla d’Almansa.

Tanmateix tot no són flors i violes. Hi ha institucions significatives del País Valencià que romanen impassibles, impertorbables i inamovibles en el procés de recuperació de la llengua pròpia. Aquest és el cas de l’Església catòlica. És per això que el Grup Cristià del Dissabte, fent memòria diacrònica de totes les peticions i signatures, renovellem un nou Manifest, el qual ha rebut ja moltíssimes adhesions, per tal de posar de manifest la injustícia i el menyspreu que rep el valencià a la nostra església. No deixa de ser un desvergonyiment inacceptable el fet de no poder ser cristians sense renunciar a la nostra condició de valencians i valencianes.

En aquest Manifest posen en relleu la urgència de tenir llibres litúrgics i catecismes en valencià, d’afavorir la competència lingüística –altrament dit, requisit lingüístic- de tots els agents eclesiàstics, incrementar als seminaris el coneixement de la història, cultura i llengua del País Valencià i la proposta de celebrar en les comarques valencianoparlants, si més no, una missa els diumenges en aquesta llengua. I per tal d’afavorir la pertinença a un País que té dues llengües, instar a les comarques castellanoparlants, la presència testimonial del valencià.

Felip V imposà pel “justo derecho de conquista” la llengua de Castella. Unes dècades posteriors, el bisbe Mayora reblà el clau prohibint el valencià a l’Església. Amb aquest Manifest exigim retornar al poble catòlic allò que injustament ens arrabassaren. Alhora, demanem als responsables del nomenament del nou titular de la diòcesi –ja que el poble de Déu encara no el pot elegir-, ser-ne conscients d’aquesta anomalia i conseqüents en la necessitat de la reparació.