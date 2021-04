Però ara podem conéixer tot aquell incident esdevingut als carrers de València amb més detalls, gràcies a la redacció que encara és inèdita i es conserva al dietari de Jaume d’Anglesola que em trobe actualment treballant amb el company i amic Raül Sanchis. Així, aquell text ens diu que Diumenge de Rams, les autoritats «anaren a l’Estudi General, en la casa del dit Nofre [...] Gomis e prengueren-lo e posaren-lo en la presó en la casa fosca, ab cadena·l coll e sos guardes que·l guardasen. E aprés, diluns, a dos del dit mes de abril, que era Diluns Sant, de matí, lo magnífich justícia criminal, mossén Johan Luís de Vil·larasa, donzell, feu-li dir la missa. E volent-lo portar a cremar e executar la sentència que tenia, de absència, los parens del dit Nofre [...]Gomis presentaren hunes letres de part del vicari general, dient com era coronat e beneficiat en la Seu de València». Allò provocà que algunes autoritats «anasen al senyor vicari general a suplicar-li que li plagés desestir a les letres que per part de sa senyoria eren presentades e confiscar-li lo gran avalot que estava aparellat en la ciutat, del poble, e que lo plagés desestir e no empaxar la execució de la sentènsia». Però, la revolta semblava imparable: «per causa que lo poble era avalotat ab espases tirades, anant a les portes de la presó per trencar les portes e pendre l’ome per a que lo justícia lo cremàs. E asò per dos vegades. D’on feu bé que lo senyor governador mossén Luís de Cabanyelles e mossén Gabriell Sanchis Dalmau, loctinent de València general, anaren a la plasa de la Seu per asocegar lo poble, que ya eren exides deu banderes ab tanbors e piques en favor de la justícia e anaven la bolta de les corts, per a favorir al dit justícia. E aprés, tornats los dits magnífichs senyors de jurats e officials e consell, tragueren a sentensiar e cremar lo dit Nofre [...] Gomis, donzell». Finalment -i com ja sabem-, donaren «dit Nofre [...] Gomis a cremar e no li feren la volta tota èntrega, sinó trent-lo de la casa de la ciutat e presó lo portaren per lo carrer de Cavallers la volta del portal de Quart, ab los capellans davant, com és la pràtica, e confrares. E portaren-lo a la rambla a cremar, amb molt agent e poble. Anima eius requiescat in pase. Amén».

La pregària final d’Anglesola no sé si mostra una mica de pietat o és una fórmula preestablerta que l’autor fa servir. Tant de bo siga la primera opció, perquè indicaria una mínima humanitat davant un acte tan brutal!