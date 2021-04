Pocos recuerdan un gran acontecimiento mediático más efímero que el anuncio de la creación de una superliga de fútbol entre los grandes clubes de Europa. En menos de lo que canta un gallo se la han tenido que envainar, mostrando las flaquezas y servidumbres de los que hasta el momento creían ser los amos del corral. Su principal pecado, la soberbia. Su gran error, no consensuar con los pequeños, no crear un espacio suficiente para el esfuerzo y la meritocracia, y hacerlo, además, en plena efervescencia de una mentalidad antieuropea en el reino de Inglaterra, donde el brexit sigue supurando como una herida abierta.

Y sin embargo, hay una cuestión práctica de fondo que subyace a la idea de la superliga: el actual sistema propicia una temporada deportiva cargada de competiciones, con un exceso de partidos intrascendentes para los grandes equipos en sus campeonatos nacionales y, en cambio, escasos choques entre los mejores clubes europeos.

En un curso más o menos normal, uno de los seis big team ingleses, por ejemplo el Arsenal de Londres, habrá jugado un número indeterminado de partidos en las dos copas de su país y sus derivados, más 38 partidos de la liga, la Premier, así como a los que concurra en Europa, a los que habrá que añadir los que jueguen sus internacionales –de muchos países distintos– con sus selecciones. Si le va bien al Arsenal y llega a la final de la Champions, habrá jugado en Europa 13 partidos, que lo habrán enfrentado, como mucho, a cuatro o cinco grandes equipos. Podría ocurrirle, incluso, que durante años no consiguiera enfrentarse a algún que otro grande si las bolitas de los sorteos les son esquivas.

¿Se imaginan que durante años no se enfrentaran los Celtics de Boston a los Lakers de Los Ángeles en la NBA? Impensable. Paradójicamente, en el gran escenario del capitalismo de mercado que representa Estados Unidos ocurre lo contrario a Europa: todos los que compiten no son tan desiguales y todos juegan entre sí varios partidos cada temporada, dirimiendo las finales, a su vez, en series de partidos y no en un único match. Allí, desde luego, el que gana no puede invocar a la suerte, gana el que mejor pica piedra en cada liga.

Es cierto que en Europa se han introducido algunas fórmulas importadas del deporte de EE UU, como las finales a cuatro en dos días, el fair play financiero que limita algunos excesos presupuestarios y la capacidad de endeudamiento de las sociedades deportivas, pero nada que ver con ese espíritu igualitarista que intenta ofrecer oportunidades a todos y que se sustancia en los llamados drafts, el mecanismo de selección de nuevos jugadores para las ligas mayores –y universitarias– que prima a los últimos clasificados de la temporada anterior.

En definitiva, los americanos apuestan por el deporte como espectáculo, en el que la competitividad es el motor del entretenimiento, particularmente importante en deportes como el baloncesto o el béisbol en los que una considerable distancia en los partidos los hace soporíferos.

La superliga europea de fútbol buscaba acercarse a ese modelo americano, con equipos fijos, pero de un modo burdo, pues no contemplaba el mecanismo de redistribución que supone el draft, de tal suerte que bajo el sistema que pretendían implantar lo que se producía eran unas desigualdades cada vez mayores entre los clubes, ahondando la brecha entre ricos y clase media.

Las alternativas son factibles y más sencillas, menos prepotentes desde luego. Real Madrid y Barça han vuelto a actuar como depredadores. Viven del privilegio de no tener una estructura de sociedad anónima, les dejan endeudarse todo lo que quieren, reciben cantidades exageradas e injustificadas por los derechos de televisión, sortean a Hacienda en paraísos fiscales, se les permite tener filiales encubiertas, un número indeterminado de cedidos, asaltar las canteras de equipos menores… construyendo en definitiva monstruos capaces de gastar cerca de 1.000 millones de euros por temporada, cuatro o cinco veces más que un equipo de la media de la tabla, más de veinte veces el presupuesto del Elche CF, por ejemplo. Normal que les aburra una liga en la que solo pierden un 10 o 15 % de los partidos que juegan.

Lo más obvio, además, es que la Superliga ya existe, que no otra cosa es la llamada Champions, antigua Copa de Europa. Bastaría con repartir de modo más equitativo los derechos de televisión, reduciendo las primeras divisiones al menos en un 30-40 %: de ese modo, una liga española de 14 equipos sería mucho más emocionante al tiempo que mejoraría la competitividad y atractivo por la segunda. En paralelo, la Champions debería imitar los modelos del baloncesto, transformando las eliminatorias de octavos a semifinales en una gran liga de todos contra todos, y final o no entre los mejores.

Entonces podríamos tener una superliga de semifinales champions con ocho o diez equipazos que se lo hubiesen ganado en el campo y que convertirían cada primavera en un auténtico festival de fútbol. En paralelo, además, se podrían fomentar competiciones europeas menores pero atractivas entre todas o parte de las ligas del continente: una copa latina, por ejemplo, otra mediterránea, atlántica, escandinava, báltica, danubiana… en fin, podrían surgir docenas de competiciones que fomenten la vecindad y el transnacionalismo entre los aspirantes.

Pero claro, Europa está en horas bajas. Se jubila Angela Merkel, no se avizora ningún liderazgo con sentido común, se fracasa en la unidad de acción de las vacunas, no hay manera de ponerse de acuerdo con el programa de recuperación económica… Largo me lo fiáis si se pretende mejorar los desequilibrios que afloran en el proceloso mundo del fútbol.