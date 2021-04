Decía Kant (1724-1804) que «el Estado ha cumplido sus fines cuando ha asegurado la libertad de todos». Para eso, añadimos nosotros, tiene que ser un Estado de Derecho y no de desecho.

Lo que hoy conocemos como Estado de Derecho es una cristalización de la organización política occidental que comenzó a gestarse, básicamente, a partir de la Revolución Francesa en 1789 cuando empieza el tránsito de las estructuras medievales, el llamado Antiguo Régimen, a la época moderna. En nuestra época contemporánea todavía mantenemos esos esquemas políticos que, en teoría, sustentan una cultura que ha hecho viable, no sin limitaciones derivadas de la persistencia de residuos medievales, nuestras imperfectas democracias, dominadas por el poder económico.

Es verdad que muchos confunden democracia con Estado de Derecho, pero lo cierto es que esa ecuación no ha sido siempre así. Se puede convenir que no hay Estado de Derecho sin democracia, pero también hay que recordar que hubo democracias sin Estado de Derecho, como lo fue en la Grecia Clásica, donde nace el término democracia en su concepción de gobierno del pueblo frente a la aristocracia, gobierno de unos pocos.

La esencia del Estado de Derecho es la división y el mutuo control de los poderes políticos, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De ahí, que en las constituciones liberales del siglo XIX y después en las llamadas constituciones sociales del siglo XX, se proclame ese Estado de Derecho e incluso Estado social y democrático de Derecho, como en la nuestra de 1978.

En esta era digital que vivimos pienso que sería plausible denominarlo Estado Digital de Derecho, para garantizar los cada vez más extendidos y omnicomprensivos derechos digitales de los ciudadanos frente al Leviatán digital que, como aquel dragón marino bíblico, invade nuestras vidas cotidianas.

En la Revolución Francesa de 1798 se desconfió de los jueces heredados del Antiguo Régimen, donde el absolutismo había residenciado ese poder en los monarcas, en nombre de los cuales se impartía Justicia. Incluso hoy día en el artículo 117 de nuestra Constitución se indica que la Justicia, que emana del pueblo, se administra en nombre del rey. Por eso se creó la figura del Ministerio Público, que en su configuración moderna tenía como misión controlar el ilimitado poder de los jueces medievales desde el ejecutivo revolucionario, al igual que la casación francesa.

Ese inicial escenario, diseñado en un mutuo control de los poderes del Estado, donde el legislativo controlaba al ejecutivo y éste al poder judicial, ha ido desdibujándose en la medida que el poder judicial va despojándose paulatinamente de sus raíces medievales y se ha entronizado como máximo garante de los derechos de los ciudadanos. Si bien, no debemos olvidar con el padre Francisco de Vitoria (1483-1546) que «todo poder pende de la república, ni tienen los magistrados diviles, rectores y príncipes mayor autoridad y potestad que la que les concedió la república».

Al tiempo, el ejecutivo vive una paradójica tensión con el legislativo y se ha ido consolidando como el poder político de facto con mayor fuerza, a pesar de tener su legitimidad en el legislativo y estar bajo su control, al que se añade el del judicial mediante la fiscalización jurisdiccional de la actividad administrativa y, en ciertos casos, también política. Quedan, pues, en el teatro político, dos poderes, el ejecutivo y el judicial, que han ensombrecido al que debería ser el más democrático poder de un Estado de Derecho, cual es el legislativo, ya que su composición se decide directamente por el pueblo a través de las elecciones.

El controvertido sistema de elección de los componentes del órgano de gobierno del poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación está paralizada desde hace dos años y medio, ha originado numerosas opiniones e incluso la intervención de la Comisión Europea, a través del comisario de Justicia, dando una serie de recomendaciones a España. No me cabe ninguna duda de que todas las opiniones son respetables y que tienden a consolidar el Estado de Derecho en España, pero tampoco dudo de que si persistimos en algunas confusiones conceptuales, al final, en lugar de garantizar un Estado de Derecho estemos poniendo los cimientos del Estado de desecho. Entonces, todo estará imposible.

Y será un Estado de desecho aquél donde se confunda al Consejo General del Poder Judicial con el poder judicial, que sólo detentan los jueces individualmente considerados y donde se les considere a éstos, so pretexto de su necesaria e irrenunciable independencia, como aquellos jueces medievales que no precisan de control alguno, alterando en definitiva la verdadera esencia del Estado de Derecho: división y mutuo control de los poderes políticos del Estado. Porque en frase del padre de la teoría de la división de poderes, Charles Louis de Scondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755), en su obra El espíritu de las leyes (1748), «para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder».