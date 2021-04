L’Osservatore Romano definia a Vox “di estrema destra” per la seua política xenòfoba, situada a les antípodes de l’Evangeli. I és que l’actitud arrogant dels representants de Vox a les institucions democràtiques i el seu discurs d’odi, revela clarament la prepotència, la falta de cultura democràtica i el menyspreu d’aquest partit envers els refugiats i els immigrants de la nostra societat.

El darrer episodi on Vox ha mostrat el seu odi pels immigrants, la gent més vulnerable (i per això mateix els més estimats per Jesús), ha estat amb els cartells de Vox, al metro de Madrid, tot contraposant la pensió d’una senyora jubilada amb els diners destinats als menors no acompanyats. A més de la mentida de les xifres que mostra el cartell, la contínua criminalització que fa Vox dels immigrants, situa aquest partit a les antípodes del missatge de Jesús. Només cal recordar el llibre de l’Èxode que afirma: “No oprimiràs el foraster” (Ex 23:9). I el llibre del Levític: “El foraster que resideix entre vosaltres vos serà com un dels vostres nadius, l’estimaràs com a tu mateix” (Lv 19:34). I encara, el llibre del Deuteronomi diu: “No faces injustícia als forasters” (Dt 24:17).

Les mentides i la manipulació de Vox criminalitzant els menors no acompanyats i en general tots els immigrants, és del tot immoral. En el polèmic cartell que Vox ha posat en la campanya electoral de Madrid, tot és fals: les xifres són falses, el menor del cartell no és cap menor. A més, no es tracta d’una persona estrangera i la foto no s’ha fet a Espanya. De fet, el jove d’aquesta foto, amb una caputxa i un mocador que amaga la meitat de la seua cara, Vox l’ha tret d’un banc d’imatges i l’autor d’aquesta imatge és Ahnaf Piash. A més, el jove de la foto és un amic d’Ahnaf Piash. És, una vegada més, la mentida i la constant manipulació que fa Vox.

I malgrat aquestes falsedats, una vegada més, un jutge ha actuat (de nou) afavorint aquesta campanya indecent de Vox, ja que ha rebutjat que el partit d’Abascal retire els cartells contra els menors col·locats al metro de Madrid.

Les amenaces que reben els immigrants i les que rep sor Lucía Caram a Manresa per part dels ultres més primaris, és intolerable, no només pel que fa a l’Evangeli, sinó també pel que fa als Drets Humans.

Per això no em va sorprendre la nota de l’Osservatore Romano del 4 de desembre de 2019, quan, amb motiu de les eleccions del 10 de novembre de 2019, el diari del Vaticà deia que havia estat elegit com a vicepresident quart de la mesa del Congrés, “Ignacio Gil Lázaro della formazione política di estrema destra Vox”.

Els cristians no podem mirar cap a un altre costat davant la prepotència i el “cristofeixisme” d’alguns polítics, que ens mostren rosaris i creus, o acaben el seu discurs amb un: “Que Déu vos beneïsca” i després (com sepulcres emblanquinats), menyspreen la dignitat humana dels més desvalguts, que com ha dit el papa Francesc, son “la carn de Crist”. I encara que mirar cap a un altre costat és més còmode, no podem fer-ho. Com Jesús, que tampoc no mirà cap a un altre costat, ni es mostrà “neutral”, sinó que, amb valentia, denuncià la hipocresia dels fariseus i dels mestres de la Llei, anomenant-los sepulcres emblanquinats. Perquè com ha dit l’arquebisbe Desmond Tutu, “Si eres neutral en situacions d’injustícia, has triat el costat de l’opressor”.

Davant actituds antievangèliques, no podem restar en silenci, sinó que hem de seguir l’exemple del teòleg Johan-Baptist Mezt, que era crític amb un cristianisme aburgesat. Per això Mezt instava “el cristianisme a ser decididament un agent de canvi davant la injustícia que impera en el món”.

Finalment, quan Vox criminalitza els immigrants il·legals, ¿pensa també en els espanyols que van arribar (sense papers) a Mèxic, Argentina, Cuba, el Sàhara o Guinea Equatorial, per “descobrir” aquelles terres? ¿O és que Vox pensa que els conqueridors tenien els papers en regla per arribar a aquells llocs?

No és estrany que l’ultradreta espanyola haja qualificat el papa Francesc de comunista. El que sí que queden ben retratats són els dirigents de Vox, que hauran d’escoltar de Jesús: “Era foraster i no em vau acollir” (Mt 25:43).

Afortunadament els bisbes espanyols, encara que d’una manera molt tímida, han lamentat el cartell de Vox. El portantveu de la Conferència Episcopal Espanyola i bisbe auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha dit que li sembla “dolorós que es posen en conflicte dues realitats problemàtiques de la nostra societat” com són els pensionistes i la immigració (Religión Digital, 23 d’abril de 2021). Amb tot, crec que la CEE hauria d’haver denunciat amb més contundència (com fa altres vegades en relació al govern de l’estat), la manipulació que fa Vox i la seua política basada en l’odi, totalment allunyada del missatge de pau i de fraternitat de l’Evangeli.