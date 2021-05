Aquest Primer de Maig tornarem als carrers dels nostres pobles i ciutats per commemorar el dia de la classe treballadora. Ho farem després d’un any dur, molt dur, per al conjunt de les treballadores i treballadors, les valencianes i valencians, i tots els pobles del món. Hui volem mostrar el nostre condol per totes les persones mortes i el nostre afecte i solidaritat amb les seues famílies i amistats, i amb aquelles que, d’una manera o altra, han patit o estan patint els seus efectes. També volem expressar el nostre reconeixement públic a tot el personal de la sanitat, serveis sociosanitaris i de tots els àmbits del món laboral que han treballat per combatre la pandèmia sanitària. Per a frenar-la, cal un accés universal a les vacunes per tal de garantir la salut de totes les persones, en tot el món; motiu pel qual impulsem la Iniciativa Ciutadana Europea Right Cure, una proposta legislativa per instar la Comissió Europa perquè les farmacèutiques compartisquen els coneixements i la tecnologies de les vacunes, renuncien a les patents i permeten una producció de vacunes a nivell mundial.

Els efectes de la sindèmia, sumats als de la crisi de 2008 que encara perduren, ens estan afectant molt greument, malgrat l’escut social i les diferents actuacions, en els àmbits laboral, social i econòmic, implementades pel govern espanyol i la Generalitat. Des del nostre punt de vista no han servit de res ni les “comissions de reconstrucció” ni les taules de diàleg social, que han proliferat en aquest temps de pandèmia. No han servit per als interessos de les treballadores i treballadors ni de la majoria de la població. Només cal anar als nostres barris i pobles per adonar-nos de la gravetat de la situació que està essent pal·liada, en molts casos, per l’autoorganització, la solidaritat i el suport mutu entre la gent i les entitats socials. La Intersindical Valenciana, junt amb centenars d’organitzacions sindicals i socials, vam reivindicar la necessitat d’un Pla de Xoc Social per fer front els efectes socioeconòmics de la pandèmia. La reconstrucció que s’ha anunciat i els fons que s’hi van a destinar han de servir per a millorar les condicions de vida de la població i en benefici de les treballadores i treballadors i de la majoria social, no per al negoci de les grans empreses que estan, com a voltors, esperant fer-se amb ells.

Ara, tornem a fer-ho. Tornem a mobilitzar-nos en aquest dia de lluita, sota el lema “Reconstruïm, transformem, guanyem drets!”, junt amb altres sindicats i entitats, per tal d’oposar-nos a que siga la classe treballadora i els sectors en situació de vulnerabilitat els que tornem a pagar la crisi. Nosaltres no ho anem a consentir. No acceptarem que, després d’haver estat donant la cara per combatre la pandèmia, se’ns apliquen les receptes neoliberals per mantindre una vella normalitat caracteritzada per la precarietat laboral, la pobresa i l’exclusió social. És per això que considerem que la mobilització laboral i social són eines imprescindibles i necessàries per fer front a la crisi, així com, també, l’organització i la unitat del moviment sindical i les organitzacions socials per a guanyar drets per a les treballadores i treballadors.

Una mobilització social per a aconseguir que s’apliquen les polítiques socials i laborals escaients per a la majoria de la població, no per als interessos de les elits que només volen augmentar els seus beneficis, com s’ha vist recentment en la fusió de CaixaBank i Bankia, la llei “rider”, els expedients de regulació d’ocupació de Ford, les reformes laborals i de les pensions o l’ampliació del Port de València. El Govern espanyol ha d’anar més enllà del que ha anat fins ara: ha de complir els seus compromisos programàtics, electorals i de govern i assumir les propostes i reivindicacions de les organitzacions socials i sindicals que representen la majoria de la població. Són necessàries polítiques socials, laborals i mediambientals decidides i valentes per combatre les desigualtats que abasten àmbits tan diversos com la legislació laboral, la millora dels salaris i de les pensions, l’habitatge, la reducció i la racionalització de la jornada laboral, la salut i la seguretat laboral, la renda bàsica universal, la igualtat de gènere, els serveis públics, la consolidació del personal temporal, els drets de les persones LGTBI, la regularització de les persones migrants o la derogació de la “llei mordassa”. Unes actuacions que s’han de complementar amb un nou sistema de finançament que acabe amb l’espoli fiscal i dote de més recursos i més competències la Generalitat per a eixir de la sindèmia i afrontar el futur des de la justícia social i la igualtat.

La pandèmia també ha posat en valor el paper del moviment sindical que ha estat, en tot moment, treballant de manera incansable per defensar les treballadores i treballadors en tots els àmbits laborals. Milers de delegades i delegats, de tots els sindicats, han estat vetllant per la salut i la seguretat i per garantir els drets laborals i econòmics en les empreses i administracions públiques. Hui, Primer de Maig, també cal reconèixer la seua tasca i el seu compromís, així com reivindicar el treball dels sindicats que són una eina necessària. Nosaltres, com a sindicat de classe, valencià, feminista, social, autònom, assembleari, reivindicatiu, ens comprometem a continuar treballant per reconstruir, transformar i guanyar drets per avançar en el camí de l’emancipació i la justícia social.