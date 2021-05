Desde la Unión Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana hacemos un llamamiento a la sociedad en general, para reivindicar este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, después de más de un año de pandemia, actuaciones políticas que ayuden a que todos; trabajadores, desempleados, jubilados, autónomos… ya que todos estamos afectados o nos vamos a ver afectados, directa o indirectamente, por las consecuencias de esta pandemia, tanto laboralmente, como social y económicamente, consecuencia no solo de la covid, sino también por las políticas que se están llevando a cabo, políticas que no solo tienen que ser un parche para frenar la sangría actual de la economía y de la salud pública sino que sean una medicina efectiva para un presente y futuro con muchas incertidumbres.

En la Comunitat Valenciana la situación es muy preocupante, en estos momentos alcanza los 457.000 desempleados y casi 100.000 personas en ERTE y subiendo, todos vemos y conocemos como se van cerrando negocios diariamente, como los ERTE se convierten en ERE, como cada vez empresas reducen personal y se sigue despidiendo a gente, aunque haya otros negocios en auge y también se creen nuevos, en la mayoría de éstos, la contratación es temporal y no se compensa la pérdida de empleos. Es necesaria una actuación contundente que acabe con la normalización del abuso de la contratación temporal, que es otra epidemia endémica de nuestra economía desde hace muchas décadas.

Los ERTE ayudan y son para algunos una solución en muchos casos temporal, no todas las empresas o sectores van a poder aguantar con estas medidas, lo fuerte está por venir, muchas de las medidas llegan tarde, ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y no solo hay que tener esperanza y resilencia, hace falta un Plan real y destinar los recursos económicos a ayudas que sean directas y rápidas a empresas, autónomos, trabajadores y desempleados y cambios en los modelos productivos, el turismo y el sector servicios es muy importante en la Comunidad pero como se ha demostrado, no podemos ser dependientes, hay que combinarlo con políticas de reindustrialización. Estamos a tiempo de cambiar. .

No tomar medidas a tiempo, hace que familias enteras no cobren ni las ayudas, ni las prestaciones y pasen por dificultades económicas graves. Desde USOCV pedimos planes reales y gestión eficiente de los recursos humanos y económicos, no postureo político ni fotos.

En nuestra opinión, debido a la situación excepcional que vivimos se hace necesaria en España y en la Comunidad Valenciana una reconstrucción profunda en materia laboral, social y económica y por eso pedimos un grna pacto de reconstrucción en el que participen todas las administraciones, partidos políticos, agentes sociales y se nos escuche a la sociedad, no solo tienen que participar los llamados “más representativos”, aprovechar para cambiar el modelo de dialogo social y escuchar a la sociedad en general y sus propuestas.

Es necesaria una reacción conjunta de todos, agentes sociales, económicos y sobre todo las personas, reacción de la sociedad en general , que debe tener como objetivo principal pedir empleo de calidad, cohesión social, y políticas del bienestar.

Nos jugamos el futuro, os pedimos a los trabajadores y desempleados que os movilicéis y que nos oigan a todos.

Porque ya está bien de tanta palabrería e inacción y es hora de abordar, la calidad de servicios públicos, su eficiencia y calidad; la mejora y garantía de la protección social; la mejora sanitaria y la atención social; la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la igualdad real y la conciliación; el problema de la vivienda; el reto demográfico, de juventud e inmigración; reto también de pobreza, el constante retraso en materia energética y climática y el tan necesario consenso educativo, sin su constante e interesada politización. Nos jugamos el futuro.

Por la importancia de este día, que realmente son todos los días, os pedimos que os movilicéis y participéis en este 1 de Mayo desde las redes sociales, en nuestros trabajos, en casa, colgando carteles en las ventanas, como se os ocurra, seamos reivindicativos, de muchas maneras nos podemos manifestar sin poner en riesgo a nadie. Feliz 1 de Mayo.