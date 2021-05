Demasiados ‘ojalás’

Hay hechos que no sabes por qué se te pegan al cuerpo y no los puedes apartar de ti. Me pasa desde hace semanas con el asesinato de un repartidor de comida. Pasó así: Logroño, 6 de abril de 2021, al caer la noche, un repartidor de comida se toma un respiro en un parque, está apoyado en una valla, se acercan seis jóvenes, chicos y chicas (cuatro mayores de edad, dos menores), le piden un cigarro, dice que no, se pelean, le dan puñetazos y patadas en la cabeza y en el cuerpo, unos golpean, otros jalean, así hasta dejarlo inconsciente, en el suelo, moribundo. Se van. Unos pocos segundos después uno dice que vuelve. Le roban la cartera, el móvil, la bicicleta. También la chaqueta. Y le vuelven a golpear. Los agresores se van al poco, cuando llega el toque de queda, a sus casas (centros de tutelados en el caso de ellas). Cenan, hacen vida normal, duermen, nadie avisa a nadie. Nadie encuentra el cuerpo hasta la mañana siguiente. Aún está vivo. Muere poco después en el hospital, por los golpes y la hipotermia (quizá si no le hubieran quitado la cazadora...) Es un retrato crudo de estos tiempos. No es solo la violencia gratuita. Es la violencia normalizada. Es la ausencia de empatía. Como decía un fiscal, se pueden redactar grandes leyes y construir una democracia perfecta, pero lo fundamental para la convivencia son unos seres humanos justos. Y capaces de la compasión, añadiría.