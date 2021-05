La astrofísica contemporánea nos muestra los horizontes de la política. Hoy sabemos que en determinadas regiones del universo se producen concentraciones de masa tan formidables que generan un enorme campo gravitatorio que hace que nada escape a su atracción, incluso la luz. Así nacen los agujeros negros. Salvando las distancias, en la galaxia española, la ganancia de masa de Madrid puede conducir al colapso de su propia naturaleza y también de quienes le rodeamos. Madrid es hoy una singularidad espacio-temporal en el universo europeo porque, aunque semejante a París, se diferencia de lo que ocurre en Italia, Alemania y en la mayor parte de estados de Europa. Un somero análisis de los datos objetivos del Índice Europeo de Competitividad Regional de la Unión Europea lo demuestra.

Este índice mide el grado de competitividad de cada región europea basándose en una serie de indicadores. Uno de elloss son sus infraestructuras. Pues bien, no es difícil adivinar que Madrid es la región española con un mayor valor de esta variable. Pero este rasgo va acompañado de otro no menos preocupante: la distancia con la siguiente es de casi 14 puntos, que aumenta a 20 respecto a la tercera y a más de 30 con la cuarta. Sólo Francia supera a España en distancia entre la región mejor dotada y la segunda del país. De esta manera, macrocefalia equivale a desequilibro dotacional entre el resto de comunidades autónomas. De hecho, a excepción de Francia, es en España donde la distancia entre la región mejor dotada y la peor es la más elevada de la Unión: casi 70 puntos. Un descarnado tajo a cualquier atisbo de cohesión interna.

Ni la galaxia territorial alemana ni el universo regional italiano se comportan así. La distancia entre el distrito mejor dotado en Alemania respecto al segundo es poco más de un punto, mientras que el trecho que separa la mejor de la peor es treinta puntos menos que en España. En Italia ocurre una cosa parecida. La región puntera se diferencia de la segunda en sólo un punto y las dos regiones siguientes se pelean cercanas. España es un ejemplo de desequilibrio regional en dotación de infraestructuras y la muestra más clara del fracaso del modelo radial de comunicaciones para lograr un país cohesionado. Cuando el 25 de enero de 2000, José María Aznar pronunció un discurso en el que afirmó que su visión radial permitiría «acortar distancias en todos los órdenes [y] acercar más entre sí a los españoles y a estos con la Europa desarrollada» sólo había que dejar pasar el tiempo para verificarlo. Hoy los datos muestran que no es cierto. Por ello, esta anormalidad espacio-temporal debe ser corregida.

Como toda estrella que tiende a ser agujero negro, Madrid produce su propia radiación de Hawking. Y deberíamos estar atentos a ese ruido de fondo. Y más que combatirlo con acritud, deberíamos echar una mano para que el colapso de su masa no la convierta en un agujero negro y al resto de España en un desierto. La rebelión territorial española -una especie de fronda periférica-, es una vía posible, pero hay otras. Si el problema de Madrid viene por la obsesión de hacer pasar todas las infraestructuras españolas por dentro de la M-30 o por sus inmediaciones (incluso el corredor mediterráneo), deberíamos ser capaces de gestionar técnicamente que «más Madrid» no equivaliera a «menos España» en materia de dotaciones e infraestructuras. Ahora que sabemos que las élites madrileñas han abandonado el viejo mantra de la «vitalidad de las provincias» -lema del que nos reíamos pero que, a la vista está, demasiado rápidamente dejamos perder-, para centrarse en su propio beneficio, ¿se podría encontrar una fórmula en la que un «mejor Madrid» fuera compatible con una «mejor España»? Para mí sólo un plan federal de infraestructuras lo podría permitir, haciendo de la singularidad madrileña una especie de Distrito Federal pactado. Porque si Madrid es España, España no es Madrid.

Dicen que el 10 de abril de 2019, un consorcio internacional presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro supermasivo. ¿Saben ustedes dónde se encontraba? En el centro de la galaxia de nombre M-87. Pura política astrofísica.