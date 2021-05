“No eres normal y tienes cuatro veces más posibilidades de que tus compañeros y compañeras del colegio te hostiguen. No eres normal y por ello es mejor que no vengas a la excursión del cole ya que no contamos con los recursos personales. En el patio no se relaciona porque… no, no es normal”.

Duro, ¿verdad? Afirmaciones como estas tienen que soportar y sufrir niños y niñas con discapacidad durante su etapa educativa. Un periodo fundamental en el que forjar la autoestima, la autoimagen y la confianza que en un futuro determinarán estabilidad emocional de la época adulta.

Afortunadamente yo recuerdo con especial cariño esas excursiones que de tanta emoción nos llenaban y nos dejaban la noche en vela. Recuerdo esos juegos en el recreo y los vínculos tan especiales que se creaban, pero claro, ¿será así porque se supone que yo soy eso que consideran normal? ¿De verdad podemos consentir que las generaciones futuras priven de esas emociones y experiencias a otra persona por no enmarcarse en esos parámetros de supuesta normalidad?

El día 2 de mayo es el día internacional contra el bullying y el día 3 el día nacional de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, dos días consecutivos en los cuales desde Asindown hemos de alzar la voz para promover la prevención contra bullying hacia personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y para garantizar el derecho fundamental a una educación de calidad bajo principios de inclusión y calidad. Pero no sólo alzamos la voz, sino que pasamos a la acción para que esas afirmaciones dejen de emitirse en relación a niños y niñas con discapacidad.

Así, en conmemoración a estos dos días significativos, la Fundación Asindown presenta el proyecto NÓRMAL que pone el foco, precisamente, en la reflexión sobre aquello que consideramos normal. Se trata de un cuento que nos sumerge en el mundo de la diversidad y que incorpora una guía didáctica con actividades que promueven la reflexión en torno al cuento invitando a investigar y a pasar a la acción de forma conjunta con el alumnado.

Nuestro compromiso por la igualdad de oportunidades y la no discriminación hace que el proyecto sea totalmente libre pudiendo encontrar el material en nuestra página web: https://asindown.org/normal/

Porque lo único Normal es la diversidad y su riqueza; y porque todos los niños y niñas tienen que vivir con ilusión y posibilidades su etapa escolar.

Querido lector y lectora, ¿se suma al movimiento de la inclusión?