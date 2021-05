Soledad Bonig

Bonig hizo lo que esperaban: limpió el partido cuando era el mandato de una dirección acosada por la corrupción, incluso a costa de ultrajar el nombre de mitos del pasado, como Rita Barberá. Bajó la cerviz ante Pablo Casado cuando llegó a presidente por sorpresa y evitó cualquier renglón torcido de sus directrices. Pero no ha habido clemencia. Nada ha pesado bastante frente a lo que empieza a ser una tradición popular: el que gobierna impone a los suyos, lamina a los demás y no integra. Pasó en los tiempos de Zaplana y en los de Camps. Incluso el grupo actual en Corts fue decidido por Bonig sin casi ninguna concesión. Pero ni siquiera ese grupo ha tenido un gesto con Bonig cuando desde hace semanas el panorama se le enturbiaba. Y todos lo sabían. Suele ganar el instinto de supervivencia política en estas circunstancias (no solo en el PP).

Bonig siempre ha ido de cara. Es el principal valor que deja. Pero no ha sabido integrar (lo sucedido en Valencia con su preferida y el rival Vicente Betoret empezó a marcar su final) ni ha sido capaz de tejer alianzas: ni con partidos como Ciudadanos ni con la patronal ni con los medios de comunicación, donde los más sensibles empezaron pronto a entenderse con Carlos Mazón, la nueva esperanza del sur, como Zaplana hace casi 30 años, y sobre quien Génova ya casi ni oculta su preferencia. El PP quiere repetir el pasado. Mazón ha demostrado sobrada habilidad política en los últimos años, pero para hacer algo en la C. Valenciana tendrá que forjar una opción valencianista como el PP lo fue entonces. Dicho de otra forma, si no se gana Valencia, poco futuro tendrá.