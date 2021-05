Aquests dies he estat repassant les gravacions de les sessions del judici de la causa especial 20907/2017 que van suposar, en total, condemnes de més de cent anys de presó per la major part dels membres del Govern català d'aquella tardor del 2017. Quan, durant quatre mesos, vaig estar veient per TV3 la retransmissió de les sessions judicials ja em vaig adonar de l'interés dels fiscals per distorsionar els fets, ajudats per les declaracions, més d'una digna d'acusació de perjuri. Posaven el seu interés i saber en defensar que “por encima de la verdad está la unidad de España”, com va dir el director d'un mitjà de Madrid. I ara, repassant aquells dies em reafirme que en aquell judici va mancar la justícia i va sobrar l'esperit de venjança amb una sentència on es van interpretar els articles del Codi Penal a gust del consumidor, en aquest cas a gust del qual al Deep State espanyol interessava.

Testimonis de les forces de l'ordre explicant una versió dels fets totalment allunyada de la veritat; Milló, delegat del Govern espanyol a Catalunya, dient que als col·legis electorals la gent llençava a terra Fairy per fer relliscar aquells antiavalots desfermats i rabiosos; un Rajoy escapolint-se, com sempre, de les preguntes que no volia contestar; comandaments policials espanyols que, si calia, culpaven als Mossos de la mort de Manolete; i tot sota l'atenta mirada de sa senyoria Marchena posant bastons a les rodes de les defenses. I en mig de tot, dos advocats, una mica incompetents, del partit feixista acceptat com a acusació particular amb l'única missió d'anar escampant el seu nom, i el seu odi vers la democràcia. I malgrat tot aquest muntatge, la sentència va haver de ser per sedició perquè a la rebel·lió que ells demanaven se'l veia massa el llautó.

L'article 544 del Codi Penal espanyol estableix com un dels requisits de la sedició que siga tumultuària. Ni el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia ni durant el referèndum de l'1 d'octubre va donar-se aquest requisit. El 20 de setembre els qui van concentrar-se davant la Conselleria d'Economia estaven exercint un dret constitucional i alguns d'ells, fins i tot, van vigilar un vehicle oficial on la Guàrdia Civil havia deixat les portes obertes i armes dins. Tampoc trobe al Codi Civil cap referència que la convocatòria d'un referèndum estiga penada per la llei. Però tot això als jutges del Tribunal Suprem, convertits en defensors d'aquella antiga Espanya "una y grande", perquè lliure no ho era, no els importava, tenien una missió a complir, fer por als demòcrates.

Passat el temps s'albira un llum d'esperança. El primer dels condemnats, Jordi Turull, ja pot presentar la seua apel·lació davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. I ho farà amb dues crosses importants, els vots particulars dels magistrats del Constitucional Xiol i Balaguer, que han dissentit dels seus companys de tribunal i veuen vulneració en els drets fonamentals de Turull. Creuen, a més a més, que aquesta sentència del Suprem es podria aplicar arbitràriament a qualsevol ciutadà davant qualsevol protesta. Una vertadera retallada dels drets fonamentals a qualsevol democràcia perpetrada per l'Armada Aranzadi. Des de fa un temps tinc la sensació que els legisladors han fet un pas endavant i amb les seues retorçades interpretacions del Codi Penal estan clavant punyalades a l'esquena de Montesquieu.

Passaran anys fins que la Justícia europea pique el crostó a l'espanyola, per això els jutges espanyols estan tan tranquils: quan això arribe ells ja seran a un xalet de la costa de cara al Sol, regant els geranis i somrient pensant que des del seu lloc a l'Estat van fer un bon servei a la pàtria, mentre als condemnats injustament ningú els rescabalarà dels llargs anys d'allunyament dels seus.