Pensem que som capaços d’assumir-ho tot. Carreguem damunt la nostra esquena responsabilitats que no ens corresponen. Per eixa raó, hem d’aprendre a demanar col·laboració. A més, hem de pronunciar més sovint la interjecció «auxili». S’ha de tindre en compte que no sols és un crit desesperançat sinó una forma de demanar ajuda.

El primer «auxili» d’esta setmana comencí a llançar-lo fa uns mesos. Vaig pronunciar-lo amb la intenció que l’Ajuntament d’Estivella m’ajudara a celebrar el 25 aniversari d’un llibre meu dedicat a les manifestants estivellenques de 1911 i al 110 aniversari de l’esdeveniment. La meua interjecció va tindre efecte. Gràcies al treball del consistori i al fet que també llançara la paraula a tot el poble, celebràrem diumenge passat un gran acte. Em va emocionar que ens acostarem a l’antiga plaça de la Tenda Vella, encara que tenint en compte les mesures sanitàries. Hui, a dos dies de la gran victòria de Sánchez Ayuso, em quede amb l’última frase de l’himne «cant a Estivella» que allí, al costat de la banda de música, cantàrem. Es tracta de: «units en llibertat». Suposa un crit unitari, sense colors i matisos, on la paraula llibertat és la protagonista. Per eixe motiu, em costa entendre que el substantiu llibertat actue com a lema de la força política guanyadora a Madrid. No comprenc que siga allí un patrimoni partidista i no un objectiu compartit. La llibertat no pot portar colors perquè està formada per tot el colorit de l’arc iris.

Modestament, considere que hi ha un partit que ha de cridar amb força «auxili» i deixar-se ajudar. Es tracta de Podemos. Ara que Pablo Iglesias i les seues accions mediàtiques desapareixen, cal que recapacite. No poden donar a València la imatge d’un partit, que cada poc canvia de líder. La mateixa interjecció la pot pronunciar Ciudadanos. En cada procés electoral, desapareix més. Pareix que importar a València un líder com Toni Cantó no fou bona idea. És trist que la gran esperança alternativa que va sorgir amb tots dos desaparega progressivament. Potser han oblidat els seus orígens.

En definitiva, hem de pronunciar més i millor «auxili». No som superdones ni tampoc superhòmens. Hem de creure en el valor de compartir i assumir humilment que necessitem ajuda. Si volem salvar el nostre món, cal pronunciar millor un «auxili» i també, vinga d’on vinga, escoltar-lo sempre.