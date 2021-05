Ara Granell. Abans Brines. Els dos poetes valencians vius més importants dels darrers anys reben en vida el merescut reconeixement. Des d’Ausiàs March -el poeta peninsular més important del seu temps, segons el d’Oliva-, hem estat terra de trobadors. Lògic amb el paisatge i la coexistència. Cada mig segle des de llavors ha tingut el seu poemari immortal, amb la corresponent baralla lletraferida, tan nostrada. De fet Vita Christi -primera obra protofeminista- d’Isabel de Villena va ser una reacció a la misogínia de L’Espill de Jaume Roig. Grans disputes i també nobles amistats, com la d’Estellés amb Gil-Albert o la dels mateixos Brines i Granell. Carmelina Sánchez-Cutillas i Maria Beneyto van agafar la bandera de Villena durant el renaixement fusterià que tan bé representa ara Àngels Gregori, una poetessa tocada per la mercé saforenca però amb projecció global. Qui no ha llegit el seu New York, Nabokov and Bicicletes ja tarda. [New York és com el primer amor: / és el que més s’estima / quan encara no has aprés a estimar bé]. Gregori se suma a la poesia avantguardista que havia encetat Fina Cardona, una veu intensa i escassa, on el seu Plouen pigues és terapèutic, ella ja m’entén. I el seu poema musicat Miralls, encara més.