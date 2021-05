El màdel abre puertas de futuro

Los grabados antiguos nos muestran el Jeu de Paume de Paris abierto al juego con raquetas. Ya lo describía Ludovico Vives en sus Diálogos. El Pádel, un deporte que se abre paso, que cuenta con el apoyo de plataformas televisivas, es una adaptación de aquel Juego de Pelota de París que, según cuenta, hizo un rico mexicano en su frontón privado de Acapulco, en la época dorada de aquellas playas, puerto que fue del comercio de la Nueva España con el lejano oriente, con la Filipinas española. En las pistas de pádel se juega a un tenis con cuatro paredes. Un valenciano de Castelló de la Ribera, Ricard Santandreu, tuvo la genialidad de registrar el Màdel, es decir el Pádel jugado a mano. El pelotari que fue figura del Raspall ha tenido la visión de ampliar el espectro de aficionados y de posibilidades de instalaciones. Hay muchas pistas en muchos polideportivos españoles, mexicanos, argentinos y poco a poco se extienden por el resto del mundo…Y en ellos, como ha podido demostrarse, tras encontrar una pelota que hoy es artesanal pero algún día será industrial el Joc de Pilota tendrá un nuevo camino de expansión con una modalidad atractiva cuyos fundamentos técnicos no difieren mucho del resto de modalidades valencianas de juego directo.

Ricard afirma con razón innegable: «Ningú no pot dir que no és modalitat valenciana ja que ha nascut ací, en la nostra terra…» Y espera confiado en que se reconozca oficialmente la especialidad dentro de la Federació de Pilota Valenciana pero no cierra las puertas a dejarse querer por otras federaciones. Para esta edición ha contado con la colaboración de la Federació de Pádel de la Comunitat Valenciana y con la Federació de Pilota Valenciana. También la CIJB ha mostrado interés en conocer de cerca las posibilidades de expansión internacional de una modalidad que puede jugarse en el exterior y en el interior. Este próximo Circuito recorrerá las plazas de Picanya, Xirivella, Ontinyent, Miramar, Carcaixent, Guadassuar, Castelló de la Ribera, Xilxes, Riba-roja, Xaló, Canals, Carlet y un encuentro final en la capital valenciana. Un esfuerzo organizativo de calado que anima a sus promotores y que les permite soñar con un asentamiento que pueda extenderse por el resto de España.

Si el registro de nacimiento civil está en Valencia, debería ser motivo de orgullo y una nueva prueba más de la capacidad creativa de nuestras gentes. Pero hay otro registro: el que nos transporta por los caminos de la historia común europea del Juego de Pelota pues las pistas de Pádel, creada por un mexicano, potencia indudable del deporte de la pelota, se sintetizan las modalidades que ya describía Scaino en su Trattato del Giuoco della Palla, en el siglo XVI. Un servidor, si fuera promotor soñaría con llevar su final al Jeu de Paume de París; con incluir a los pelotaris de la Pasaka vasca, de los pelotaris de trinquet vasco-francés…con unir desde la diversidad a pelotaris de todo el mundo.