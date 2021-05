El polvo de Judea en cada poro de la piel

Cuesta encontrar gente que comparta contigo en estos tiempos esa emoción íntima cuando afirmas que Centauros del desierto te hace sufrir o que te hipnotiza la carrera de La Diligencia y el duelo en El Hombre que mató a Liberty Balance te ralentiza la respiración. Decirlo es como si fueras un poco ‘friki’. Pero somos muchos. Como yo. Y como mi amigo Voro Contreras.

Hace pocos días, en una de las innumerables cadenas de televisión volvieron a emitir mi clásico vital, esta vez en color y en los amplios territorios de la antigua Judea: Ben-hur. No sé exactamente qué edad tendría la primera vez que la vi pero me enamoré, y la intensidad y contundencia del flechazo fue tal que le hizo ganarse por mérito propio un espacio en mi propia historia personal. La he visto por las tardes, por la noches y alguna madrugada de mi época estudiantil. En català, en castellano y hasta en inglés (total, ya me la sé de memoria). Con familia y amigos. La banda sonora y el technicolor aceleran sentidos y palpitaciones y mis manos buscan ansiosas palomitas o pipas con las que distraerlas de un sistema nervioso expectante pese a saber, segundo a segundo, lo que va a pasar a continuación. Sufro por Judá y por Mesala también, por la hermana y la madre y todos los desgraciados del Valle de los Leprosos. Sufro en las galeras, mucho, y en la carrera de cuadrigas; cuando cae la teja y con el calvario de Jesús pero, qué quieren que les diga, pagaría una y otra vez por cada minuto de esas casi cuatro horas de emociones. Porque te hacen sentir vivo, porque al mismo tiempo eres pequeño, porque sueñas, y porque acabas con el polvo de Judea incrustado en cada poro de la piel. Y no sabes como llegó hasta ahí.