Amb data de 8 de maig de 1946, hui fa 75 anys, el “Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Solsona” publicava la primera carta pastoral que el nou bisbe de Solsona, Vicent Enrique i Tarancón, va escriure només un mes després de la seua entrada a la diòcesi, el 14 d’abril anterior.

La pastoral, que s’adreçava “al Venerable Clero y fieles de Nuestra amada Diócesis”, començava recordant “Nuestra entrada solemne en la Diócesis, conmovidos todavía por las manifestaciones de amor y entusiasmo que Nos tributasteis”.

En la introducció de la pastoral, tenint en compte que el jove bisbe es dirigia per primera vegada a la seua diòcesi, Tarancón deia que no volia fer-ho “en tono ritual y protocolario y como cumpliendo un expediente que imponen las formas sociales”. Fer-ho així, continuava Tarancón, seria “impropio de Nuestra condición de Padre y Pastor de vuestras almas y del cariño que Nos habéis manifestado”. Amb aquesta pastoral, el bisbe de Solsona volia donar al text “un tono afectivo y cordial como corresponde a un padre al dirigirse a sus hijos”. Tarancón volia amb les seues paraules, “imitar al Maestro poniendo en Nuestras palabras la misma ternura y el mismo calor de la intimidad, hablándoos al corazón”.

El bisbe Tarancón començava desitjant la pau als seus diocesans, ja que “¿qué saludo mejor os puede dirigir vuestro obispo al ponerse por primera vez en comunicación con vosotros, que aquel que tantas veces saliera de los labios del Maestro; la paz sea con vosotros?”.

El bisbe feia memòria de l’“actual momento histórico, cuando los horrores de una guerra fratricida, primero, y las crueldades de un conflicto mundial después, nos han hecho apreciar” la importància de la pau. Malgrat tot, encara que “oficialmente estamos en paz”, pel fet que havia acabat la guerra civil, “¿No es verdad que hace falta todavía ganar la paz”, ja que “ni hay paz internacional, ni hay paz política y social, ni hay paz doméstica, a pesar de la paz, más aparente que real, que oficialmente celebramos?”. I és que la “pau” de Franco, no era una autèntica pau.

El bisbe Tarancón expressava la seua “más sincera y afectuosa gratitud” per les atencions que havia rebut des del moment que “se hizo pública la noticia de Nuestra promoción para este obispado”, amb “centenares de cartas y telegramas” que “vinieron a traernos vuestra felicitación”. El bisbe Tarancón encara estava commogut per “vuestra fe, vuestro entusiasmo, vuestro fervor, la alegría que se reflejaba en vuestros rostros al recibir a vuestro Padre”.

El bisbe de Solsona sabia que a la seua diòcesi no hi havia una manca de preveres i per això donava gràcies a Déu pel fet de comptar “con numerosos colaboradores y con colaboradores activos, celosos, abnegados”, així com també per “vuestra fe recia, vuestras costumbres austeras y cristianas, vuestra vida patriarcal” i per això considerava aquesta diòcesi “la parte más sana y más religiosa de toda Cataluña”.

Després d’aquesta introducció, el bisbe Tarancón començava la primera part de la pastoral, que titulava: “Nuestra posición ante la adversidad”. El bisbe recordava que “azarosos son los tiempos que vivimos”, per la qual cosa calia “avivar nuestra confianza en el Señor”. Malgrat les dificultats del moment, “lejos de provocar el desaliento debe animarnos a luchar con valentía y a superar nuestra propia flaqueza”.

Amb la paraula “confusión”, el bisbe expressava “la realidad del momento que vivimos”, ja que havien vist “el fracaso de regímenes que parecían omnipotentes y de filosofías que consideraban axiomáticas”. Tarancon destacava, pel que feia referència a la confusió en l’ordre polític, el fracàs del totalitarisme, amb un sarcasme del tot cruel. I és que “sobre un totalitarismo fracasado quiere apoyarse con ansias más imperialistas y absorbentes, otro totalitarismo más injusto e inhumano”. I per això, Tarancon deia que “en nombre de la democracia se pretende privar a los pueblos del derecho de gobernarse por sí mismos”.

Pel que feia al confusionisme en l’ordre social, Tarancón recordava “el liberalismo económico, que era injusto a pesar de las apariencias de justicia con que se presentaba y que había hecho posible que “las riquezas estuviesen mal repartidas e injustamente aplicadas” en frase de Pío XI” i que portà “una reacción extremista y violenta: el socialismo”. Tarancón feia memòria del “liberalismo económico o capitalismo y el socialismo” com a “dos ejércitos en orden de combate”. Tarancón reconeixia que “el socialismo, a pesar de la injusticia de sus principios y de la violencia de sus procedimientos, había conseguido un progreso justo en la legislación social” i per això “el repudio que se dio al socialismo con nuestra guerra de liberación, no podía significar una aprobación de las injusticias del régimen capitalista”. El bisbe Tarancón acabava aquest apartat de la seua pastoral, recordant que “los mismos que tacharon de revolucionarios y socialistas a León XIII y a Pío XI cuando escribieron sus Encíclicas sociales, han querido calificar con el mismo mote los avances que se han producido en España en la legislación social”.

Pel que feia referència a la confusió en l’ordre moral, Tarancón denunciava un fet escandalós com era que “al amparo de las necesidades de guerra se hacen los grandes negocios sin reparar en la justicia de los medios y de los procedimientos”. El bisbe se n’adonava que “como consecuencia de la guerra se produce la escasez de ciertos artículos”, que d’una manera immoral era “hábilmente aprovechada por los desaprensivos en su propio beneficio”.

En el següent punt de la pastoral, Tarancón reprovava “con toda energía”, el que anomenava “Modernismo moral, jurídico y social”. Tarancon parlava dels “peligros de este confusionismo” i de quin era “nuestro deber”, centrat en evitar “el pesimismo y el desaliento”.

En la segona part de la pastoral, Tarancón començava parlant de “la postguerra”. En primer lloc el bisbe de Solsona feia referència al “vendaval laicista” i el “proceso de descristianización”. També denunciava l’odi als enemics que fa que “el corazón del hombre hecho para amar, aprendió a odiar y a concebir el odio como una obligación”. Tarancón recordava que, malgrat que ja feia uns anys que havia acabat la guerra civil, “el odio no ha quedado satisfecho. El abismo permanece abierto todavía. Los hermanos siguen odiándose”. Tarancón remarcava que “el odio es eminentemente destructor y corrosivo y anticristiano” i per això deia que “sobre el odio no puede asentarse la paz, ni puede florecer la prosperidad, ni puede fundarse la grandeza de un pueblo”. Tarancón se n’adonava que l’odi “y sus secuelas de rencores y venganzas, no han desaparecido por completo ni en unos ni en otros” i considerava que això era “el mal más grave, la consecuencia más funesta de la guerra civil que hemos sufrido”. Tarancón sabia que “el mal no ha desaparecido por completo”, ni tan sols entre els cristians, que no “saben imitar el ejemplo de sus predecesores en la fe que llamaban la atención de los paganos por el espíritu de caridad fraterna que les unía”. I és que, com deia Tarancón, “todavía se recuerdan demasiado conductas pasadas. Todavía se ven miradas recelosas y se oyen palabras de rencor”.

Tarancón dedicava un punt a l’egoisme, que creix “a medida que el hombre se olvida de su fin sobrenatural”. Semblava, com deia Tarancón, que la guerra civil “había de producir una sana reacción” en contra de l’egoisme. Però com deia Tarancón, “la realidad ha sido muy otra de la que todos esperábamos”. I és que “después de la guerra el egoísmo ha crecido en el corazón de los hombres de una manera alarmante. E incluso personas que se llaman cristianas y hasta piadosas se dejan guiar por el egoísmo con un desenfado que debe alarmarnos”.

Tarancón parlava també de la immoralitat, pel fet que fins i tot després de la guerra, “nuestras costumbres han perdido en casi todos los ambientes aquel sello de austeridad y modestia que era su distintivo”. I Tarancón afegia encara: “No os descubrimos ningún secreto si os decimos que en este aspecto nuestra situación es ahora mucho más terrible que antes de la guerra”. Tarancón parlava també de “la inmoralidad en los negocios” i de la vida de les dones “de las clases elevadas y aún de la clase media”, que qualificava com a “completamente hueca, vacía, superficial”. També feia referència a la immoralitats dels jóvens, a la llar i a la vida social, sobretot en relació a “los espectáculos, las diversiones, las costumbres” i al “naturalismo” i al perill que Tarancón, com els papes, anomenava “americanismo”

Un altre mal que mencionava Tarancón era “la ignorancia religiosa”, que anava “extendiéndose de una manera alarmante”. Per això el bisbe de Solsona deia que “la ignorancia religiosa es una de las plagas más extendida y más terribles el pueblo cristiano”. Tarancón afirmava que ara era “el momento oportuno para marcar rumbos y fijar orientaciones” i per això demanava que “nuestros católicos tengan una formación completa y exquisita”.

En la tercera part de la carta pastoral, Tarancón, davant els mals que tenallaven el món, presentava “el único remedio que se puede dar a esta sociedad que va a la deriva y está a punto de perecer” i que era la “doctrina que nos ofrece Jesucristo”. El bisbe Tarancón demanava als seus diocesans que “cada mente” fóra “evangelio” i que “cada corazón” fóra “un sagrario”, que era la consigna de “la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica Española”.

Tarancón també posava la caritat, és a dir, l’amor als altres sense límits, com a “virtud básica del cristianismo”, amb el doble manament d’estimar Déu i el proïsme. Tarancón volia que “la virtud de la caridad inflame otra vez los corazones cristianos” i presentava “el precepto de la caridad para con nuestros hermanos”, com el manament “a amar al prójimo con amor afectivo, esto es, de corazón y de verdad”. Tarancón ho expressava encara amb més claredat, quan deia que l’odi era incompatible amb la caritat i per això afirmava que “odiar a un hermano es pecado”, ja que “el odio y la caridad son dos sentimientos contradictorios”. Per això Tarancón afirmava que “el egoísmo es contrario a la caridad”.

Un altre punt de la pastoral de Tarancón era l’almoina, que era “un verdadero mandamiento que obliga” i per això “los que cierran su corazón ante la miseria del prójimo y no procuran remediarla en la medida de sus posibilidades, merecen la condenación del Señor”. Tarancón presentava a la diòcesi la necessitat de crear els “Secretariados Diocesanos y Parroquiales de Caridad” per a “encauzar convenientemente la caridad de todos los católicos para remediar el mayor número posible de necesidades”.

Tarancón demanava la “defensa de la pública moralidad ” i de “la moral individual”, tot fent referència als “espectáculos” i les “diversiones exóticas y anticristianas que han tomado carta de naturaleza entre nosotros”, sobretot “el baile moderno”. Tarancón encara parlava de les modes i donava unes “normas concretas de modestia femenina”, sobre la mida dels vestits i altres elements relacionats amb la moralitat d’aquell moment i per això parlava de fer possible la “cristianización de la familia”.

La pastoral també tenia un punt dedicat a la “debida preparación para el matrimonio” i un altre sobre “la verdadera Acción Católica”, per tal de donar als seglars una “preparación doctrinal y técnica”. El bisbe Tarancón també s’adreçava en aquesta pastoral a “la gran masa del pueblo, sin distinción de clases y condiciones”.

El bisbe de Solsona tractava de nou el tema del “problema social”, que “ha adquirido una importancia decisiva para nosotros”. Tot i reconèixer de nou que “el socialismo ha fracasado como sistema de gobierno en nuestra Patria”, Tarancón deia que “en honor de la verdad, el socialismo ha conseguido muchas mejoras para los obreros y ha obligado por la fuerza a que no pocos ricos cumpliesen con sus deberes sociales”. Tot i que no lloava el socialisme, Tarancón creia “sinceramente que el socialismo cumplió en nuestra Patria una misión providencial”. I el Tarancón més sensible al problema de la pobresa, deia que “el socialismo fue un instrumento en las manos de Dios para castigar las injusticias que se cometían bajo el régimen capitalista y para conseguir unas mejoras sociales que por evolución pacífica difícilmente se hubiesen conseguido”. Aquestes paraules ja preveien que aviat, Tarancón seria titllat d’“obispo rojo”.

Tarancón tractava sobre la “nueva orientación de la Acción Católica Española” i sobre “el problema de nuestra Diócesis”. I és que, tot i que encara no podia parlar “por experiencia propia de las necesidades en Nuestra Diócesis”, sí que estava preocupat per la situació de “zonas industriales”, amb treballadors a “las minas y fábricas”.

Aquesta primera pastoral del nou bisbe de Solsona, acabava confiant el seu ministeri pastoral a “la protección de la Santísima Virgen del Claustro, patrona de la ciudad de Solsona, bajo cuya protección hemos querido poner Nuestro pontificado, seguros de su ayuda maternal” i també a “la intercesión de aquellos dos hijos de Nuestro Obispado, San Ramón Nonato y San Pedro Claver, honra y prez de nuestra Diócesis”.

El bisbe Tarancón encara feia un “llamamiento a todos”, per tal que “unidos todos los fieles a sus pastores propios y éstos a su Obispo, podamos conseguir la recristianización completa y total de esta Diócesis que el Señor Nos ha señalado y de la que nos sentimos Padre, Maestro y Pastor”.

Tarancón acabava la pastoral amb una “conclusión”, on es mostrava optimista i confiat “mirando al futuro de nuestra Patria y de nuestro pueblo”, per així treballar “sin descanso para que podamos ver muy pronto el resurgimiento espiritual de nuestro pueblo”.