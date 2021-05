No sé si he visto en mi vida una mirada como la suya. Era como si tuviera agua en los ojos, pero no como para llorar o algo así, sino para decirte que más allá de la bondad de las personas no hay nada. Porque al mismo tiempo que Enric Valor miraba así, de esa manera, también sonreía con una sonrisa que siempre me pareció que es la que heredamos de la infancia.

A mucha gente se le ve la vida en sus gestos, en cómo mueve las manos o las aquieta cuando intenta decir algo o guardar silencio, en ese tono de voz que casi se queda más dentro que fuera de quien habla, como si todo en esa voz fuera un ilimitado respeto a quien escucha.

Detrás de lo que escribimos hay un aliento que nos mueve a escribir eso y no otra cosa diferente. En lo que escribía Enric Valor el aliento era el que le llegaba de su tierra, de esta tierra nuestra a ratos demasiado desgraciada, demasiado sitiada por la intransigencia de quienes han combatido el valencianismo político, cultural y lingüístico con una violencia antigua que sigue aquí, como si los tiempos, a pesar de lo que cantaba Bob Dylan, no hubieran cambiado nada para alguna gente.

Hace algunos años, esa violencia iba firmada por bombas y cartas explosivas: Joan Fuster, Sanchis-Guarner, Universitat de València… Ya ven: tanto tiempo después, siguen llegando cartas y balas en los sobres de la intransigencia, que puede ser la misma u otra parecida a la de entonces. Lo que escribía Enric Valor surgía de las entrañas de esos pueblos donde se respiraba el aire limpio de la inocencia, de un acercamiento cordial a lo que quienes estuvieron antes nos legaron, del alma que no entiende de otra cosa que no sea la lectura siempre fiel a ese legado y a la defensa de una historia que nada tiene que ver con las mentiras.

Cuando Llorenç Giménez, antes de morirse hace dos años, nos contaba las rondalles de Enric Valor sentía que la escritura y la voz nunca van por separado, que resuenan las dos como si vinieran del sitio más profundo de lo humano, como si nos dijeran a cada gesto, a cada inflexión de la voz que ejerce de feliz intermediaria, que las pequeñas historias son tal vez la manera mejor de defender un sentimiento universal que nada tiene que ver con ninguna violencia sino todo lo contrario.

Por eso no deja de sorprenderme que esa violencia siga siendo la imagen de marca del resentimiento, de ese rencor anacrónico y salvaje que algunos colectivos y quienes los forman siguen ejerciendo como la herencia indeseada que les llega de sus antepasados no demasiado lejanos en el tiempo. Los nombres de las calles sustituyen ahora el territorio donde llevar a cabo esa violencia. Para esa gente, quitarles en Madrid el nombre de las calles a Largo Caballero o Indalecio Prieto es más digno que ponerles los de Millán Astray, José Antonio Primo de Rivera o el mismísimo Francisco Franco, que, digan lo que digan y lo enmascaren como les dé la gana, sigue siendo su Generalísimo. Para esa gente, destrozar a golpe de piqueta los versos de Miguel Hernández es mejor que conservar la memoria de un poeta inmenso, inabarcable en su dimensión infinita de poeta del pueblo. Para esa gente, romper día sí y día también el busto de Vicent Andrés Estellés en Burjassot, su pueblo, es un deber que se imponen a sí mismos esos patriotas del odio que no se acaba nunca. Borrar el nombre de Enric Valor en una avenida del pueblo alicantino de Mutxamel es lo que han hecho el PP, Ciudadanos y Vox desde el Ayuntamiento para ponerle a esa avenida el nombre de España. Esa es su patria, la de la exclusión de aquella escritura que no es la de los suyos, la de una venganza que es como una venganza no sólo contra un nombre y la cultura y la lengua que representa Enric Valor sino contra la misma esencia de la democracia.

Estos días, mientras leía ese culto desmesurado a la barbarie, me acordaba de sus ojos llenos de agua que era el agua de la bondad y a lo mejor también de la inocencia. Me acordaba de las historias que surgían de las entrañas de Castalla, su pueblo, y alcanzaban una distancia planetaria. Me acordaba de los gestos sencillos y de una sonrisa que en Enric Valor era como la que felizmente heredamos de la infancia. Me acordaba de todo eso y se me venía encima, otra vez, el peso insoportable de la infamia. Otra vez el regreso de la infamia. Sí, otra vez. ¿Y hasta cuándo?