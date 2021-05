L'11 de maig de 2002 va tindre lloc el Congrés Constituent de la Intersindical Valenciana. Aquell dia 300 dones i homes que provenien de diversos sindicats, amb una llarga trajectòria de lluita sindical, van decidir donar el primer pas per constituir una confederació sindical de classe, valenciana, autònoma, assembleària, feminista, ecologista, reivindicativa, al servei de les treballadores i treballadors valencians i del País Valencià. La nostra casa s'ha anat fent gran amb el pas del temps i ara som 11 sindicats, 21.913 persones afiliades i 659 delegades i delegats. Una casa que creix cada dia amb noves incorporacions, estructures i seccions sindicals, com ara els centenars de persones de les comarques de la Foia de Bunyol, la Plana de Requena-Utiel o la Vall d'Aiora o de moltes empreses que han decidit formar part del nostre projecte sindical, alhora jove i amb experiència. Totes juntes anem construint una eina necessària i potent per al conjunt de les treballadores i treballadors que demostra la seua vitalitat i força a sectors com l'ensenyament, la sanitat, les administracions públiques, les empreses públiques, els riders, la Ford d'Almussafes, la neteja, el transport de passatgers o mercaderies, l'alimentació, els serveis, el taulell o el metall, així com en els espais sociopolític, internacionalista, solidari, feminista, LGTBi, mediambiental, cultural, lingüístic...

Ara, 11 de maig de 2021, commemorem el 19é aniversari en temps d'una pandèmia sanitària que tè uns efectes molt greus per a la vida i salut de les persones arreu del món però també per a les seues condicions de vida i per al seu futur. Enguany, com l'any passat, no és temps de celebracions, ara no toca, ara toca estar amb les famílies i les amistats de les persones mortes, a les que volem expressar el nostre condol, amb les persones malaltes o amb seqüeles, amb les treballadores i treballadors dels serveis sanitaris, sociosanitaris, serveis essencials i tants altres sectors i col·lectius que han estat, i estan, treballant de valent per combatre la covid-19 i els seus efectes. La nostra feina, la del conjunt del moviment sindical, és defensar el dret a la vida i els drets laborals i socials de totes les persones per evitar que siga, com sempre, la classe treballadora la que torne a pagar aquesta crisi. És per això que reclamem, des del primer moment de la pandèmia, un veritable pla de xoc social que pose en el centre les persones, les treballadores i els treballadors, els sectors socials en situació de vulnerabilitat del nostre país, així com d'altres estats del món que pateixen la pandèmia, però també el colonialisme, l'imperialisme i el neoliberalisme.

Com sempre, hem d'organitzar-nos per defensar els nostres drets. Mai ens han regalat res, ni ho faran. Només amb la nostra lluita guanyarem drets i aconseguirem millorar les nostres condicions laborals i de vida. Com diu la lletra de la Internacional, no esperem salvacions supremes de déus, de reis o de tirans. I com sempre, hem d'unir-nos per posar fi a la precarietat, l'explotació, l'exclusió i l'espoli que patim i aconseguir la nostra emancipació. Per poder-ho fer, calen eines col·lectives i la Intersindical Valenciana n'és una bona opció per a les treballadores i els treballadors que ja en formen part o que s'incorporaran en el futur a la nostra gran casa sindical, siga quina siga la seua situació – actiu, aturat, pensionista-, localitat o comarca.19 anys amb tu per defensar els nostres drets, les nostres condicions de vida, els serveis públics, un futur per a totes les valencianes i valencians i una societat més lliure i igualitària. Ara, més Intersindical.