El meu amic Paco Muñoz quan, ja fa molts anys, va començar a cantar tenia una cançó dedicada a la font del seu poble on deia que “la llibertat la picaren”, sempre que la cantava explicava al públic la història d'aquella font que en temps de la República es deia “Font de la Llibertat” i que en triomfar els franquistes una de les primeres coses que van fer va ser picar, fins fer-la desaparèixer, la paraula “llibertat”. Ara, alguns, uns dels del poder, com la Presidenta de la Comunitat madrilenya, i altres des dels carrers, com els que el passat cap de setmana van omplir avingudes i places de Madrid i Barcelona, estan prostituint i malbaratant el mot LLIBERTAT.

Cicerò ja ho deia, “O nomen dulce llibertatis” , la llibertat es un mot dolç. I en aquests darrers dies més d'un deu haver-hi sofert una pujada de sucre de tant citar en và la paraula llibertat. Quan veus que els mateixos que et neguen la llibertat, les llibertats, van omplint-se la boca amb aquesta sagrada paraula tan sols pots pensar en com estem malbaratant l'us de les paraules. Em ve al cap la pregunta que Lenin va fer a Dato quan aquest va anar a visitar-lo a Moscu: “Llibertat per a què?”, per amb la seua excusa emborratxar-se?, o bé per amagar-se sota l'ombrel·la de la paraula llibertat i així guanyar vots amb l'engany i la mentida? La darrera setmana hem vist com des de la política i des de la ciutadania es prostituïa la paraula llibertat i es malbaratava el seu us.

Paul Eluard, referint-se a la llibertat va escriure “ En les senderes despertes/En les carreteres obertes/ En les places que desborden/ Escric el teu nom”. Però aquest cap de setmana a les “places que desborden” hem escoltat clams per la llibertat en boca de molta gent que no sabia, la majoria de vegades, què vol dir la paraula que, entre rots alcohòlics, llençaven al vent. Però la llibertat no es això, com ha dit Arnaldo Otegui, algú que sap el que val la llibertat, “la llibertat i la igualtat, que formen part de la mateixa equació, es tindre garantida l'educació, la sanitat, els cuidats, el medi ambient, això es la llibertat”. Em sembla molt bé gaudir de la festa, i més després d'una llarga temporada sense poder eixir de casa, sense poder anar més enllà de les fronteres del poble o la comarca, sense poder abraçar els amics, sense poder trobar noves amistats, i, també, perquè no dir-ho, sense poder fornicar. Però tot això no es la llibertat, perquè la llibertat es molt més que aquestes petites coses que tots hem fet. Però la nostra llibertat anava molt més enllà d'aquests gaudis personals. Voliem i lluitàvem per una llibertat col·lectiva. I molts van perdre la vida o la llibertat en aquesta lluita.

Als polítics els interessa tindre content el graner de vots, es important. Aixó s'ha vist a Madrid on Isabel Diaz Ayuso ha amagat al seu electorat les vertaderes xifres d'impacte del COVID-19, ha mantingut oberts els negocis dels hostalers aconseguint així el vot d'una gran part dels empresaris de bars i restaurants i dels clients que han preferit la canya i la tapa d'escopinyes a la seguretat sanitària. Dades de Sanitat al 30 d'Abril: Madrid ha tingut 222 morts per cada 100.000 h. quan la mitjana espanyola era de 165. Madrid ha tingut 10116 contagis per cada 100.000 h. mentre la mitjana a Espanya era de 7.438.

Però Madrid ha estat una “ciutat oberta”, sense renunciar al vermut del migdia ni al “tardeo” de la vesprada. Els franquistes picaren la paraula llibertat, ara uns i altres l'han tornat a picar, precisament amb l'excusa de la “seua llibertat”.