Una vuelta al circuito

Sí, porque el dúo aún genovés que comanda el asalto a la Moncloa, y que por edad no debe haberse vacunado todavía, ha renacido y de qué forma. El nuevo aspecto es el de un cóctel agitado pero no revuelto. Casado y su capataz repiten sin cesar que, si les dejan, en 15 días clavan una cruzada fetén contra la pandemia cuando reiteradamente han contribuido a armar el cisco. Pero qué más da. Con todo y con ello, García Egea parece otro. Desde que paró in extremis el golpetazo en Murcia y con el señalamiento oficial de su señorito como genuino descubridor de la chulapa en el trono, a Teodoro se le están poniendo hechuras de Arenas & Arfonzo en lo que a conocer y controlar la organización incumbe, de tal modo que no resulta extraño que Ábalos se decante por mantener la boca cerrada para no tragarse los huesos de un lanzador en vena.

No obstante, quien andará un tanto contrariado es Mazón. Pensará con añoranza: «Ahora, y no hace diez años, es cuando tenía que haberme presentado a Eurovisión». Ahora que aparece lanzado. Pero, bueno, Ximo Puig en el horizonte como pareja de baile tampoco es moco de pavo. Y a ambos les tira el tono melódico, cada uno con su toque de distinción. Para algo más fuertecito siempre está Paco Camps, que ha acelerado su reconquista a la remanguillé con una propuesta sobre el circuito de Fórmula 1, ese por el que los pobladores de esta tierra pagamos 7,5 millones anuales. Es el anhelo que no ceja en redoblar el hombre: seguir dando el cante.