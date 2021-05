Iglesias y Weil

La estructuración política que se plasmó de aquel movimiento ya hemos visto cómo ha acabado. El líder de Podemos purgó, como buen estalinista, a cualquiera que alzara la mano para debatir de tú a tú. Pasó de vivir como vive una familia sencilla en un barrio obrero y de reivindicar la justicia de las ocupaciones de propiedades ajenas, a vivir en una urbanización de clase, protegido por un montón de agentes de orden público. Aquel joven que hablaba de nuevos tiempos acabó convertido en un muñeco del sistema. ¿Qué le faltó a Pablo Iglesias para cumplir con los sueños prometidos?

No sé si Pablo Iglesias ha leído a Simone Weil. No creo recordar haberla citado. Ella, parisina de naturaleza, internacionalista, formó parte de la columna Durruti en la guerra civil española. Era soñadora de corazón. Por eso sangraba su espíritu viendo matanzas injustas e inútiles que la llevaron a una profunda transformación interior. No jugó con la mentira y estuvo comprometida con la autenticidad y con el compromiso de la coherencia personal. Por eso fue profesora, escritora… y obrera en la Renault; fue periodista… y vendimió cuando la tuberculosis empezaba a carcomer sus pulmones hasta su muerte en 1943, con apenas 34 años. Entendió que la transformación social empieza por el compromiso de cambio personal. Nacida en una familia judía intelectual y laica visitó Asís durante dos días y allí -confiesa por escrito- «algo más fuerte que yo me obligó por primera vez en mi vida a ponerme de rodillas». Dentro de la misma coherencia en la búsqueda, mientras califica el cristianismo como la «religión de los esclavos», penetra en otras espiritualidades entre sufrimientos y humildad. Simone fue en realidad una estoica, o sea, profundamente mística. Albert Camus dijo de ella, en 1951, que fue «el único gran espíritu de nuestro tiempo». Pablo Iglesias quiso transformar el mundo desde la palabrería hueca y desde la incoherencia personal. Quizás por eso nunca tuvo como referencia a una luchadora en la columna Durruti que buscó con humildad el camino de la verdad. Eso era demasiado sacrificio.