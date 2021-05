La vesprada recent en què al braç esquerre em comparegué la primera sessió de la vacuna, començà de veres la primavera. Amb tota l’animació i el resistent optimisme de la meua generació, acostumada a èpoques pitjors, la disciplinada cua seguia les indicacions de protecció civil i del full informatiu com si foren un prospecte sobre la medecina de la llibertat de moviments. Amb paciència il·lusionada, enarborava mirades al mòbil mentre conversava sobre la sociabilitat en marxa cap al futur superant el ja quasi insuportable flux informatiu sobre el motiu universal que allí ens tenia. I confessava l’espera d’altres cues millors, altres viatges amorosos i aventurers, cap a concerts d’estiu, reunions gastronòmiques multitudinàries, vols i navegacions arreu del món -excloent, de moment, l’amenaçador Madrid comandat per Isabel Natividad-, o fins i tot l’arribada a Mart, com la que estava protagonitzant un robot explorador des de la Xina, gran país avançat on havia aparegut presumptament el motiu de la sessió immunitzadora.

El lloc de l’esperança era un recinte sagrat: l’Auditori de Castelló de la Plana, que ja ens havia acollit una vesprada recent per a escoltar-hi les intimitats d’unes poloneses de Chopin i uns preludis de Rakhmàninov, segons el pianista modern Grigori Sokolov, també de la nostra generació. En contrast amb els noms penosos d’altres marques del mateix ritual vacunatori, estàvem rebent una vacuna de la companyia de biotecnologia Moderna, dels Estats Units, on a qualsevol paraula se li pot imposar un significat inusitat, i molt de fiar: uns dies abans s’havia informat que el producte no conté una substància anomenada luciferina... ¡que deu ser tremenda!

Però sabíem i sabem que no ens immunitzava d’altres lúgubres pandèmies, pitjors que la que ens preocupa o tan importants en la modernitat. També és modern l’armament activament utilitzat en aquella vesprada i ara mateix, per l’exèrcit d’Israel -el petit Estat avançat en la vacunació de la part jueva de la seua població-, després d’haver iniciat un nou procés d’expulsió de ciutadans palestins de les seues vivendes -en algun cas, les seues cases des de fa segles-, i de patir impotents agressions de protesta dels afectats, i del llançament d’uns coets d’armament no tan modern etc... I així, sense vacuna, al fins al nou assassinat de dotzenes de criatures palestines de totes les generacions, el nou enderroc d’edificis i serveis de comunicació, d’educació i de sanitat...