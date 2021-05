La voz de Sinatra se prepara para grabar el último tema de la sesión -One for my baby (and one for the ooad)-, una canción que hace tiempo le acompaña y que acostumbra a cantar recreando la atmósfera de un pequeño club con la ayuda de un cigarro. Las luces del estudio, ya de madrugada, haciendo una excepción, se apagan y un foco ilumina el rostro del cantante. El director artístico Dave Cavanaugh transforma la sala de grabación en un espacio íntimo , ideal para revivir la historia de tristeza y soledad escrita por Johnny Mercer. La interpretación de Sinatra y los arreglos de Nelson Riddle acaban convirtiendo la pieza en una obra maestra del álbum Only the lonely, el disco que señala el cénit de la edad de oro del cantante en el sello Capitol.

A lo largo de los años cincuenta, las grabaciones de Sinatra bajo el sello Capitol transforman al cantante en un intérprete sofisticado, un renacimiento musical sellado con la creación de algunos de sus mejores álbumes. Esta y otras historias están contenidas en el libro Capitol Records (Taschen), una brillante publicación que recorre desde su nacimiento, en la década de los cuarenta, la crónica del legendario sello discográfico de Los Ángeles protagonizado por intérpretes y músicos como Nat King Cole, Miles Davis, The Beatles, Peggy Lee, The Beach Boys, o contemporáneos como Beck, Norah Jones o Gregory Porter.

La historia de un país se puede escribir haciendo uso de una copiosa edición de datos históricos, fechas, nombres, batallas y derrotas. Héroes y heroínas. Dictadores y mártires. Oradores y grandes discursos radiofónicos. También, desde aquellos acontecimientos que han colaborado a transformar la sociedad, la sensibilidad de un país como han hecho algunas canciones y sus intérpretes. La historia del sello discográfico Capitol Records y sus canciones es la crónica de un país, Estados Unidos, aquí desde la California de los años cincuenta, que miraba el futuro con un optimismo sin límites fundado en esa pareja de interés mutuo formada por consumo y crédito. Una alegría colectiva solo ensombrecida por el miedo a una guerra nuclear.

La aparición del volumen editado por Taschen recogiendo la historia del sello discográfico nos recuerda la escasa, por no decir nula, historiografía discográfica entre nosotros. Si bien cada vez son más abundantes las monografías sobre intérpretes, géneros, movimientos musicales, etcétera, llama la atención el poco interés por investigar la trastienda musical e industrial, es decir, las editoras de discos que en estos últimos cincuenta o sesenta años han señalado el rumbo de la música en nuestro país, modulando nuestro gusto personal.

Pienso ahora en dos editoras mayúsculas, Hispavox y Zafiro, ambas con sede madrileña y desaparecidas en esa gran merienda de negros que se produjo a partir de los años ochenta del pasado siglo XX. Entre las dos, en ese periodo que va desde mitad de los años sesenta a mitad de los setenta, escribieron la edad de oro de la música pop española. Anotemos algunos de los nombres que formaban parte de las editoras: Los Brincos, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Karina, Raphael, Marisol, Massiel, Juan & Junior, Mari Trini… Si sumamos otros nombres y otros sellos discográficos con capitalidad en Barcelona, EMI, Belter, Edigsa, el otro centro musical, el balance nos deja una década, 1965-1975, que asentó la modernidad a través de la música joven y sus intérpretes, letristas, directores musicales, arreglistas, fotógrafos, diseñadores gráficos. Una transformación que contó con la aportación de la moda, la publicidad, los magazines, etcétera, fijando alguno de los iconos que han pervivido hasta la actualidad.

Volviendo a la historia del sello Capitol, entre sus errores históricos el contrato fallido con un joven cantante llamado Elvis Presley. A cambio, editan a otro intérprete, Gene Vincent y la canción Be-Bop-a-Lula, que acabará convirtiéndose en himno para toda una generación de adolescentes, entre ellos, un estudiante valenciano de Derecho, Emilio Baldoví, más conocido por el nombre de Bruno Lomas.