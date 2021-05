Comença una setmana que pot ser decisiva per la política catalana, dilluns encara al llit i mig adormit mire a la tablet les darreres notícies i trobe amb sorpresa que per fi Junts i ERC han arribat a un acord per investir Pere Aragonés, actual vicepresident en funcions, com a president de la Generalitat de Catalunya i formar un Govern de coalició com el que, sobre el paper, ha existit els darrers temps. Mentre em raspalle les dents, em pentine i em trac els lleganys de la nit no sé encara si cantar l'Al·leluia de Leonard Cohen o entonar a veu en crit el d'Handel. Em quede callat per no espantar els veïns ni la meua parella. Després de més de tres mesos i ja en temps de descompte per sobre les teulades de la plaça de Sant Jaume, Vaticà barceloní, apareix la fumeta blanca que dispersa l'amenaça de noves eleccions.

Ha costat arribar fins aquí, fins a un acord que la nit del 14F semblava cantant i beneït. Un 52 % dels votants, desdibuixat per l'abstenció, havien votat independència, I tots aquells que durant anys i panys s'emplenaven la boca tot dient als irreductibles independentistes que quan superaren el 50 % de vots ja en parlarien, van mirar al cel fent-se els despistats amb qualsevol excusa, el mateix que van fer quan van dir que amb absència de violència es podria parlar de qualsevol qüestió. Van oblidar avisar-nos que es podria parlar de qualsevol qüestió que ells, els guardians de les essències pàtries, estimaren convenient. La monarquia, la Constitució i la unitat d'Espanya, amb violència i sense, són temes indiscutibles. Doncs de què volen parlar? De la cria d'ostres en captivitat?

Alguns l'endemà de les votacions ja vam veure que malgrat aquells 74 escons, independentistes, alguns no tenien massa ganes de reconéixer la victòria d'ERC. Pere Aragonés anava a tindre difícil arribar al principal seient del Palau de la Generalitat de Catalunya. I mentre la vella convergència, en la figura de Laura Borràs, que durant tota la campanya electoral no va amagar que desitjava amb totes les seues forces la cadira de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ocupava el seient de la Presidència del Parlament com un premi de consolació, una part de Junts, l'escorada més a la dreta representada per Joan Canadell, començava a posar bastons a les rodes de les negociacions per formar Govern i investir Pere Aragonés com el 132 president de la Generalitat de Catalunya.

Ha sigut llarg i penós el camí fins a arribar a un acord. També va passar a Espanya quan Pedro Sánchez no va voler els vots de Podemos i no va aconseguir els del grup d'Albert Ribera. I ningú va dir res. Però Catalunya i l'independentisme no es podien permetre el luxe d'unes noves eleccions. Jordi Sànchez tal vegada ho va veure així i el 4 d'abril des de les pàgines de La Vanguardia invitava ERC a governar en solitari sense cap entrebanc per part de Junts. I quan ERC va anunciar que així ho faria Junts es va sentir ofesa i va anunciar que mai donaria els seus vots gratis per investir Pere Aragonés, obrint el camí a noves eleccions.

Ara a punt que l'àrbitre xiule la fi del partit les converses han arribat al punt de beneir. Ha estat necessari que l'Assemblea i Òmnium, la societat catalana, cridaren a la formació de Govern perquè Jordi Sànchez i Pere Aragonés fumaren una hipotètica pipa de la pau, una pau que esperem duradora i que ha molestat als que esperaven amb candeletes la repetició d'eleccions per traure profit. Ni al PSOE ni a la seua franquícia a Catalunya els han agradat que Junts i ERC, amb la CUP com acompanyant, arriben a acords. I això és bon senyal.