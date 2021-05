Comence a creure que el món de les interjeccions és infinit. El que més m’agrada és la seua capacitat per mostrar-se lliures. Segons ens diu la Gramàtica Normativa, poden adoptar formes ortogràfiques estranyes, contenen sons particulars, resulten invariables i tenen tanta autonomia que equivalen a una oració completa. Eixes característiques em permeten, cada vegada que les mire, parlar amb major llibertat. Potser, a voltes, no som conscients del seu poder. Preferim la grandesa d’un verb o el protagonisme d’un substantiu. No creem que, amb la senzillesa de la interjecció, podem expressar-nos amb millor sinceritat.

Una interjecció és una bona nòmada, entesa com la va descriure l’humanista Franco Battiato en una cançó. És un tipus de paraula que, com diu la mateixa lletra, no té lligams. No sé amb quina creació de tan gran agitador de consciències em quedaria. Sols sé que el seu traspàs mai suposarà el comiat d’unes músiques que, com el seu títol «bandera blanca», penjaran sempre des d’un màstil ben alt.

Un bon exemple del poder màgic de les interjeccions, el trobem en la paraula curta i activa ‘ie’. Encara que té un ús col·loquial, és profitosa i gran. M’estime repetir-la diverses vegades, per a mostrar alegria. Així em passà l’altre dia quan Carmen Blasco va anunciar que hi hauria falles al Cap i Casal per setembre. L’únic que no em va agradar és l’apunt del comentarista Julian Carabantes. Va considerar que el respectable vot de dir que no es feren falles per setembre desprenia odi. Li conteste amb les paraules que pronuncià l’alcalde «Açò no és una batalla entre nosaltres per veure qui te la raó».

La paraula «ie» pot ser alegre i festiva, com en la lletra de Bajoqueta Rock «Ie, el de l’oli!». A més, aprofita per a cridar l’atenció quan volem contar alguna cosa o que ens repetisquen el que ens han dit. Estos dies la diria per a preguntar enutjadament a les entitats públiques: «Ie, qui es fa responsable de l’assassinat de Sole?». Ella va denunciar i no la protegiren. Tenia una parcel·la al càmping d’Estivella i havia passejat pel nostre poble. Sent molt prop els casos de violència de gènere i este em genera especial impotència.

En definitiva, no ens ha de saber mal pronunciar eixa diminuta paraula. Dels pensaments senzills naixen les més magnes expressions.