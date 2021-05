Reconquesta’ és el terme que ha emprat la dreta per a definir el seu nord estratègic des de la capital de l’Estat. Reconquerir no és una altra cosa que recuperar allò que es posseïa. A mi, això de ‘reconquesta’ em recorda altres moments, de quan anava al ‘col·le’ o a l’institut, llavors el País Valencià seria doncs un territori de reconquesta. Reflexions postelectorals, mogudes en els partits, comentaris en les xarxes socials… tenim matèria de lectura i no tinc dades per a entrar en aqueix terreny, espere conéixer veus més autoritzades. Però allò que em preocupa és un altre tipus de consideració més casolana.

Estem a meitat de la legislatura autonòmica i municipal, és moment de fer balanç de la gestió del Botànic. No fa molt, Levante-EMV publicava un paper dels professors Alcaraz i Romero sobre el tema i com sempre les seues opinions aporten idees útils. No obstant això, tot i coincidint en gran part amb la seua valoració positiva sobre la gestió del nostre govern, trobe que no podem infravalorar la capacitat d’influència o manipulació de la dreta, ja que tenim l’experiència de com les emocions són fàcilment manipulables. Una vegada, compartint taula amb González Lizondo, aquest personatge em va dir: «Vosaltres teniu raó, però jo toque el cor de la gent». Que fàcil resulta tocar el cor quan no hi ha cap referent ètic.

En el cap i casal s’ha parlat de la decisió de l’alcalde de col·locar un element commemoratiu del 15M en la plaça de l’Ajuntament. Opinions diferents s’han generat, ja que el 15M no sols va ser una onada de protesta, sinó que, igualment, va significar la posada damunt de la taula d’unes idees de canvi que altres moviments havien plantejat, consideració que conduiria a ampliar el reconeixement als moviments socials de progrés o canvi.

El 15M precisament va ser un punt d’inflexió, a partir del qual van sorgir o van rebre impuls unes opcions polítiques que ara formen part de les nostres instàncies de poder. Resulta, doncs, que moltes de les idees d’aquest impuls de protesta o indignació van influir en el canvi i es van traduir en el Pacte del Botànic. La proposta de Ribó ve a ser un tipus d’emplaçament, d’escenificar la referència i la perspectiva d’una part del Botànic, al cap i a l’últim marcant una certa diferència. La majoria de govern que tenim es va donar en un moment d’indignació; això ja ha passat i ara és el moment de fer possible un suport ampli a la tasca feta que es puga traduir en uns resultats electorals superiors als anteriors.

Quan des del ‘quilòmetre zero’ estan llançant una nova ‘reconquesta’, en un nou context on l’espai emocional, com diu Inneraraty, s’ha situat a l’ordre del dia amb un gran impacte cap a les urnes, la cohesió de la gestió, sense negar el debat sobre diverses alternatives, seria un tema a considerar i posar en valor.