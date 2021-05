Un día de esos raros

Hay días que la realidad baja rara. Debe de ser la primavera. Uno va y se encuentra al presidente de la patronal valenciana aplaudido en el congreso de UGT y luego va y todo un presidente del Gobierno de izquierdas pone por las nubes la última encíclica del papa Francisco ante este. De la misma manera, uno acude a la sesión de control al Consell con la idea de palpar las preocupaciones candentes de la sociedad valenciana y encuentra que, de lo visto y oído, el trasvase Tajo-Segura, una posible subida de impuestos del Gobierno central y la crisis en la frontera de Ceuta son las grandes inquietudes. Quizá la pandemia ha pasado. O eso o los grupos de la oposición consideran que no hay nada criticable en la gestión del Consell, porque de vacunas, restricciones y demás no hablaron. La oposición no encuentra nada a lo que oponerse sobre la pandemia ahora que la incidencia es la más baja de España desde hace más de dos meses, podría decirse. Cuando las cosas iban mal era tema exclusivo. Por eso se llama oposición. Sí encuentra tema en las consecuencias económicas y la situación de autónomos, empresas o parados.

Lo de ayer sirve quizá más para detectar por dónde soplan los aires en el nuevo PP, porque Eva Ortiz debutaba como síndica principal y será una casualidad, o quizá una forma de lanzar un guiño a Carlos Mazón, pero el agua (vuelve la vieja guerra, con las pancartas de siempre y la ausencia de reflexión y diálogo habitual) y los impuestos se perfilan como ejes de la agenda del nuevo PP. Es una manera de mostrar dónde quiere poner el foco: el sur y el miedo de la clase media a pagar más. Y no deja de significar que la sesión de control después de Azud II pasara de puntillas por esta operación. Solo Compromís la mencionó. Y no deja de hablar de esta sociedad que la ultraderecha pusiera toda su carne en el horno de la frontera de Ceuta, que está a una cierta distancia de la Comunitat Valenciana. Es un clásico de cada pleno, la demostración de que el parlamento autonómico les interesa exclusivamente como caja de resonancia para su propaganda, de naturaleza muy española. Uno lleva como puede cuando los diputados ultras hablan de los intereses valencianos, alicantinos y castellonenses, evitando expresamente la dimensión autonómica/valenciana. Y eso no va a ser por la primavera.