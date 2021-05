L’assut de séquia

El debat sobre l’impuls definitiu del regadiu valencià ha revifat arran de la publicació de l’estudi de Ferran Esquilache Martí ‘Els constructors de l’Horta de València. Origen, evolució i estructura social d’una gran horta andalusina entre els segles VIII i XIII’ (PUV, València, 2018). Un treball que argumenta amb base científica que no van ser els enginyers romans els fomentadors del sistema de regadiu agrícola en tota l’horta, una magnificència que situa al període d’al-Àndalus. L’historiador analitza la possible intervenció dels diversos estats islàmics andalusins en tota aquella evolució agrícola, en el context d’una societat tributària com era l’andalusina. A banda de la investigació universitària, és ben sabut que els àrabs van explotar al màxim el reg amb séquies. Una pràctica solvent que ha sobreviscut durant segles i que ha arribat fins als nostres dies. Les séquies són canaleres per la conducció d’aigua de riu o torrent per a regar camps. La séquia mare és el canal principal del sistema de reg, i on sols estar l’assut, una presa de poca alçària per a detindre les aigües i fer-ne pujar el nivell per tal de derivar-les a les séquies menors. Òbviament l’origen etimològic de la paraula ‘assut’ és àrab: ‘as-sudd’, que significa ‘barrera, obstacle’.