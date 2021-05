De difícil comprensión

Hace un tiempo, escuché una intervención en la que alababan ciertos efectos del ibuprofeno. No, no la pronunciaba un pseudocientífico y sí, quien hablaba era un hombre de pro. En esa disertación se asociaba el consumo de ese medicamento con una menor probabilidad de tener Alzhéimer. Recuerdo sentir cierta tranquilidad. He tomado más pastillas de ibuprofeno de 600 mg en mi vida que canelones, por poner un ejemplo, y creer que iban a repercutir en una posible protección futura me infundió optimismo vital. Meses después, unas investigaciones científicas concluyeron que tomar ibuprofeno 600 mg es anatema. Leí reportajes, escuché a expertos advertir de los posibles efectos adversos y deseé no haber tomado ni una sola pastilla en mi vida. Los usuarios pasamos de poder comprar ese medicamento de 600 mg con total libertad a no poder hacerlo, salvo con una receta médica. Sin embargo, sí podíamos adquirir el de 400 mg. El mismísimo farmacéutico me guiñó un ojo y me consoló diciendo que, en caso de necesidad, me tomara pastilla y media. Soy demasiado hipocondríaca como para hacerlo y demasiado neurótica como para no llevar un analgésico en el bolso. Mi amiga médica me aconsejó que tomara dexketoprofeno, un vocablo impronunciable, pero de efectos estupendos sobre las contracturas. He podido comprarlo siempre libremente, hasta que hace unos días me dijeron que la receta es necesaria. Ahora que los centros de salud vuelven a abrir de forma paulatina y que entiendo que solo debemos ir por necesidad, cientos de usuarios provocaremos que nuestros médicos de cabecera deban realizar unos trámites burocráticos a los que les cuesta encontrar utilidad y sentido. Mi farmacéutico tampoco entiende nada y despotrica contra el sistema. Yo creo que seguimos normas incomprensibles e incoherentes. Hasta que se demuestre lo contrario.