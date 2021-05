El Govern espanyol té la intenció d’aplicar un pagament per l’ús de les carreteres. Un projecte que ja va plantejar el PP allà pel 2012 i que ara rebutja de manera contundent. Encara no sabem com aniria, si amb peatges directes o amb una tarifa plana per a tot tipus de vehicles. Diuen que és una imposició de la Comissió Europea per poder rebre els fons de recuperació econòmica –de les empreses de l’Ibex 35, bàsicament– i que suposarà un augment de l’endeutament de l’Estat per valor de 70.000 milions d’euros. Un altre exemple de socialitzar pèrdues i privatitzar beneficis.

Aquesta proposta és impulsada per Seopan, la patronal de les grans constructores i concessionàries, amb empreses com ACS, Dragados o Abertis. Un grup que ja s’ha embutxacat més de 3.400 milions pel rescat de les fracassades autopistes radials de Madrid i que espera cobrar-ne 1.300 en altres concessions, a causa de la baixada d’ingressos ocasionada per la reducció de la mobilitat durant la pandèmia. Unes sangoneres que volen seguir xuplant de la mamella de l’Estat. I que evidencia cap a quin tipus d’empreses pretén Sánchez desviar els diners d’Europa. Escandalós!

L’anunci dels nous peatges està produint en l’opinió pública un terratrèmol extraordinari. Es tracta d’una més de tota una sèrie de possibles actuacions, en els propers anys, com la pujada de l’IVA, mesures fiscals, l’increment de l’impost sobre el dièsel, modificacions negatives en relació al sistema de pensions i en les condicions laborals, amb un nou retrocés de drets, que degradarien la imatge dels partits governants. Un desgast que segurament acreixerà les expectatives electorals de la dreta extrema del PP i de l’extrema dreta de Vox, que només hauran d’esperar unes properes eleccions per veure passar pel seu davant el cadàver polític del seus oponents. Decebedor!

Però, tornem als peatges. Aquesta proposta té un objectiu purament crematístic, no ens enganyem. Pretenen arreplegar nous impostos per al manteniment de les carreteres, durament criticat per l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) en afirmar que es tracta d’un repagament per a la ciutadania amb un triple impost: el de circulació, el dels hidrocarburs i el dels peatges. I denunciat per Facua com un càstig per a les rendes més baixes, ja que no suposa aplicar criteris de renda o de capacitat econòmica.

I tot això, sense que el Govern pose en primera línia els objectius mediambientals, una necessitat imperiosa sense resposta. Els peatges no redueixen la contaminació. Si s’imposen a les víes de circulació principal, molta gent tornarà a les secundàries, amb el conseqüent augment de la sinistralitat. Si s’empra una tarifa plana per vehicle, la pol·lució tampoc no minvarà. Si volen anar complint els objectius de l’Agenda 2030, caldrà una reconversió radical de la mobilitat que prioritze el transport públic col·lectiu no contaminant i aplicar mesures de reducció dràstica del límit de velocitat en totes les vies, úniques mesures que han demostrat una disminució bestial de la mortalitat, del cost dels trajectes i, sobretot, dels gasos d’efecte hivernacle. Una mica de coherència no vindria malament.